El pasaporte americano es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar al exterior como estadounidenses, pues se encuentra dentro de la lista de obligatorios que las autoridades solicitarán en la mayoría de los controles migratorios.

En ese sentido, quienes deban gestionar esta identificación internacional por primera vez y no puedan acudir en los horarios tradicionales a un centro de aceptación de pasaportes, tienen como opción considerar las fechas y locaciones de las Ferias Especiales de Aceptación de Pasaportes. Por este medio, podrán iniciar el trámite de su documento con asesoría personalizada antes de que inicie 2026.

Estados Unidos tramitará pasaportes antes de 2026: quiénes pueden utilizar el beneficio este fin de semana

“Las ferias son organizadas por centros de aceptación de pasaportes -como oficinas de correos, secretarías judiciales y bibliotecas-, y ofrecen servicios de pasaporte fuera del horario o los lugares habituales”, indica el Departamento de Estado.

Este tipo de eventos sólo están destinados a quienes se encuentren en alguna de las categorías de esta lista

Solicitantes primerizos

Niños

Quienes tengan pasaportes perdidos, robados o severamente dañados y deban solicitar con el Formulario DS-11

Quienes tengan un pasaporte emitido hace más de 15 años y deban presentar el Formulario DS-11

Quienes hayan cambiado su nombre, pero no tengan un documento para probarlo y deban presentar el Formulario DS-11

Las Ferias de Aceptación de Pasaporte permiten solicitar este documento de manera alternativa a quienes no pueden concurrir en horarios o locaciones habituales. Fuente: archivo.

Pasaporte estadounidense: dónde puede iniciarse el trámite antes de fin de año

De acuerdo con las fechas y locaciones pautadas en el cronograma oficial, existen tres lugares específicos para iniciar el trámite de manera alternativa antes de que comience 2026, que son

Mission Event Center (200 N Shary Rd) - ubicado en Mision, Texas. Estará abierto sin necesidad de cita previa el viernes 19 de diciembre de 10 am a 2 pm

sábado 20 de diciembre de 8 am a 13 pm. UC Irvine - ubicado en Irvine, California. Se requiere cita previa y operará elde 8 am a 13 pm.

Veradale Post Office - situado en el Valle de Spokane, Washington. Funcionará el sábado 20 de diciembre de 9am a 13:00 pm.

Quienes quieran iniciar el trámite antes de fin de año, pero no puedan hacerlo en ninguna de estas locaciones, podrán verificar la lista completa de centros de aceptación disponibles clicando aquí.

Cuándo estará listo mi pasaporte estadounidense

Si bien es posible iniciar el trámite antes de que comience 2026, quienes cumplan con todos los requisitos y documentación necesaria deberán aguardar los siguientes plazos según cada caso

Tiempo de rutina: de 4 a 6 semanas

Trámite acelerado: de 2 a 3 semanas

De necesitar un pasaporte urgente, se requerirá cita previa y cumplir las condiciones detalladas aquí.