El pasaporte americano es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar al exterior como estadounidenses, pues en la mayoría de los controles migratorios se solicitará como requisito para poder habilitar el viaje.

En el caso de los menores de 16 años, la tramitación de esta identificación internacional deberá acompañarse obligatoriamente del aval de sus padres, pues de no contar con este consentimiento, las autoridades no podrán gestionarlo.

Estados Unidos puede prohibir definitivamente el pasaporte a quienes no cumplan este requisito

“Ambos padres o tutores deben dar su aprobación para que el menor reciba el pasaporte y deben estar presentes con el niño al solicitar la solicitud”, explica el Departamento de Estado en su sitio web oficial.

En ese sentido y de acuerdo con el Code of Federal Regulations en cualquier momento antes de que se emita el pasaporte, las autoridades tienen el derecho de rechazar la solicitud y denegar el documento si se recibe una objeción por escrito de un padre o tutor legal.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando está dañado y su deterioro no se debe al uso natural. Foto: Archivo.

Los requisitos que hay que cumplir para poder tramitar el pasaporte en estos casos

Quienes soliciten su pasaporte a estas edades deben realizar el trámite en persona y cumplir con los siguientes pasos

Completar el formulario DS-11

Presentar evidencia de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento en papel

Presentar una identificación con foto

Demostrar a las autoridades que el padre o tutor tiene conocimiento de que se está realizando el trámite

Proporcionar fotocopias de la evidencia de ciudadanía y la identificación con foto

Llevar una foto aceptable

Pagar las tarifas (USD 195 si se tramita libreta y tarjeta)