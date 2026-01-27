El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado un cambio que impacta en miles de familias a partir de este año, mediante un nuevo beneficio federal que tiene como objetivo apoyar la llegada de determinados hijos.

Esta medida es parte de una reforma tributaria que pretende aliviar costos crecientes y ampliar la asistencia en un contexto de inflación.

A pesar de que el anuncio ha generado expectativas en torno al depósito de 5000 dólares, es importante señalar que el beneficio no será de carácter universal. Solo aquellas familias que cumplan con una condición específica establecida por el Gobierno dentro de un programa fiscal ya existente podrán acceder a este apoyo.

Quiénes podrán acceder a estos pagos de USD 5000

El depósito estará disponible para familias que adopten niños que se ajusten a los criterios establecidos por las normativas federales y estatales. Desde este año, hasta USD 5000 del crédito fiscal por adopción serán reembolsables , lo que posibilita la recepción de fondos incluso en ausencia de obligaciones fiscales.

Este programa tiene como objetivo facilitar el proceso de adopción, brindando apoyo financiero a las familias que adopten niños y asegurando que puedan acceder a los recursos necesarios para llevar a cabo esta noble tarea.

Hasta 5,000 dólares serán reembolsables. Fuente: archivo.

Aspectos Clave a Considerar

Límite de ingresos : el beneficio comienza a reducirse a partir de u$s 259.190 anuales.

Que el niño cumpla criterios estatales de “necesidades especiales” o que existan gastos adoptivos comprobados.

Adopciones realizadas dentro de Estados Unidos .

¿Cuál es el mecanismo del depósito de u$s 5000?

El Gobierno podrá depositar hasta u$s 5000 directamente en la cuenta bancaria de la familia. Este monto y el crédito total —que ascenderá a u$s 17.280 en 2025— se ajustarán anualmente de acuerdo con la inflación para prevenir la pérdida de poder adquisitivo.

El crédito abarca gastos como agencias, abogados, estudios del hogar, viajes y trámites judiciales . Si la familia no logra utilizar el monto total en un año, tendrá la posibilidad de trasladar el saldo restante por un período de hasta cinco años, lo que convierte al programa en un apoyo financiero fundamental para quienes están en un proceso de adopción.

¿Cuáles son los gastos cubiertos por este beneficio?

Aunque cada proceso adoptivo presenta particularidades, el programa establece una lista definida de gastos elegibles que pueden ser financiados mediante el crédito fiscal:

Honorarios legales, notariales y judiciales.

Tarifas de agencias de adopción.

Gastos administrativos relacionados con la finalización de la adopción.

Estudios del hogar y evaluaciones previas.

Costos de viaje, alojamiento y traslados necesarios para el proceso.

¿Qué aspectos no se abordan?