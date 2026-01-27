En esta noticia

La mezcla de cáscara de mandarina con vinagre es cada vez más popular en los hogares. Gracias a los aceites esenciales que aporta la mandarina y el poder desinfectante del vinagre la combinación es ideal para utilizarla como limpiador de cocina, baño y otras superficies.

Te puede interesar

Es oficial | El plan de Estados Unidos para dominar el espacio y poner reactores nucleares en la Luna ya tiene fecha de inicio

Te puede interesar

El Gobierno revisará coche por coche el cumplimiento de un requisito fundamental del DMV

¿Por qué recomiendan mezclar vinagre con cáscara de mandarina?

A la hora de limpiar, esta mezcla funciona como un poderoso desengrasante para mesadas cerámicas, azulejos, acero inoxidable y vidrios.

Licuar cáscara de mandarina y vinagre blanco: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Fuente: Archivo)
Licuar cáscara de mandarina y vinagre blanco: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Fuente: Archivo)

También sirve como antical en griferías y mamparas gracias al ácido acético que disuelve depósitos minerales y manchas de agua. En manchas antiguas, un paño embebido con la solución y unos minutos de contacto mejoran el resultado.

En la cocina, neutraliza olores en tablas sintéticas y tachos de basura y refresca la heladera en limpiezas periódicas. A su vez, en pisos cerámicos, la mezcla ayuda a recuperar brillo y a eliminar aromas persistentes.

Te puede interesar

Oficial | El IRS enviará sin aviso a sus agentes armados a visitar hogar por hogar de todas las personas que hayan hecho esto

Te puede interesar

Hallan la ciudad más alta del mundo y está en América Latina: se encuentra a más de 5,000 metros, tiene cientos de minas de oro y pertenece a este país

Paso a paso para preparar el limpiador de cáscara de mandarina con vinagre

Ingredientes

  • Cáscaras de mandarina frescas y limpias de 2-3 limones
  • 250 ml de vinagre blanco al 5%
  • 250 ml de agua para la dilución final
  • Un frasco de vidrio, colador fino y botella con atomizador.

Preparación

  • Colocar las cáscaras y 250 ml de vinagre en la licuadora.
  • Procesar hasta obtener un líquido homogéneo.
  • Filtrar con colador o paño para retirar sólidos finos.

¿Cómo aplicar la mezcla en el hogar?

  • Rociar la superficie, dejar 3-5 minutos de contacto y frotar con paño de microfibra.
  • Enjuagar con agua limpia o pasar un paño húmedo.
  • Secar con paño seco para un acabado parejo.