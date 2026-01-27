Licuar cáscara de mandarina y vinagre blanco: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Fuente: Archivo)

La mezcla de cáscara de mandarina con vinagre es cada vez más popular en los hogares. Gracias a los aceites esenciales que aporta la mandarina y el poder desinfectante del vinagre la combinación es ideal para utilizarla como limpiador de cocina, baño y otras superficies.

¿Por qué recomiendan mezclar vinagre con cáscara de mandarina?

A la hora de limpiar, esta mezcla funciona como un poderoso desengrasante para mesadas cerámicas, azulejos, acero inoxidable y vidrios.

Licuar cáscara de mandarina y vinagre blanco: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Fuente: Archivo)

También sirve como antical en griferías y mamparas gracias al ácido acético que disuelve depósitos minerales y manchas de agua. En manchas antiguas, un paño embebido con la solución y unos minutos de contacto mejoran el resultado.

En la cocina, neutraliza olores en tablas sintéticas y tachos de basura y refresca la heladera en limpiezas periódicas. A su vez, en pisos cerámicos, la mezcla ayuda a recuperar brillo y a eliminar aromas persistentes.

Paso a paso para preparar el limpiador de cáscara de mandarina con vinagre

Ingredientes

Cáscaras de mandarina frescas y limpias de 2-3 limones

frescas y limpias de 2-3 limones 250 ml de vinagre blanco al 5%

al 5% 250 ml de agua para la dilución final

Un frasco de vidrio, colador fino y botella con atomizador.

Preparación

Colocar las cáscaras y 250 ml de vinagre en la licuadora.

Procesar hasta obtener un líquido homogéneo.

Filtrar con colador o paño para retirar sólidos finos.

¿Cómo aplicar la mezcla en el hogar?