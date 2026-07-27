En la sesión de apertura de este lunes, 27 de julio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.04% en relación con el día anterior.

En la última semana la cotización de la libra esterlina subió 21.40% y en el último año acumuló un avance de 98.40%, lo que refleja una tendencia alcista marcada.

Conocé la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que es del 3.71%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 6.01%.

La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 3 indica un aumento en su valor durante los días consecutivos. Esto sugiere que los inversionistas tienen confianza en la moneda, lo que puede estar relacionado con factores económicos favorables.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a lo largo del tiempo, ya que cambios en el mercado global o noticias económicas podrían afectar su rumbo. El análisis revela que, aunque la tendencia actual es positiva, la volatilidad del mercado siempre puede presentar nuevos desafíos.

Conocé la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA