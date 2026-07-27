California anunció a través de su sitio web oficial un nuevo programa de incentivos para fomentar la compra o el alquiler de vehículos de cero emisiones (ZEV).

La iniciativa ofrecerá un descuento de 3,500 dólares para ciertos vehículos eléctricos nuevos y de 1,700 dólares para algunos de los modelos usados, siempre que los compradores cumplan con los requisitos establecidos.

El programa, conocido como MyFirstEV comenzará a implementarse este verano y permitirá que los compradores elegibles reciban el beneficio directamente durante el proceso en el concesionario.

Quiénes podrán acceder a los 3,500 dólares de reembolso

El incentivo está dirigido a californianos que compren o alquilen su primer vehículo de cero emisiones.

Para vehículos nuevos, el programa contempla un descuento de

3,500 dólares para vehículos eléctricos nuevos con precio minorista sugerido por el fabricante de hasta 50,000 dólares.

En el caso de los vehículos usados, el incentivo será de

1,700 dólares para vehículos eléctricos usados vendidos por hasta 25,000 dólares a través de los programas de vehículos usados certificados de los fabricantes

Esta posibilidad está abierta a cualquier californiano que compre o alquile su primer ZEV y cumpla todas las condiciones.

El reembolso será para cualquier californiano que compre su primer ZEV de alguno de los fabricantes participantes. Fuente: Shutterstock rafastockbr

Cómo funcionará este reembolso automático

Una de las principales características del programa es que el beneficio se entrega como un reembolso instantáneo.

De acuerdo con la información difundida, los compradores obtendrán el descuento en el concesionario como parte automática del proceso.

La California Air Resources Board (CARB) será la agencia encargada de supervisar el funcionamiento del programa.

¿Cuáles son los fabricantes que participarán del programa?

Entre quienes formaran parte del programa, se incluyen 13 fabricantes

Ford

General Motors

Honda

Hyundai

Kia

Lucid

Mitsubishi

Nissan

Rivian

Subaru

Tesla

Toyota

Volvo

El objetivo entonces es ampliar el acceso a este tipo de vehículos en el estado y fortalecer el mercado de los rodados libres de emisiones.