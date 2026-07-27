En la sesión de apertura de este lunes, 27 de julio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 57.99 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

En la última semana el peso dominicano retrocedió -0,36% y en el último año acumuló una caída de -6,81%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

Conocé la cotización de este viernes, 24 de abril de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 9.82%, es menor que la volatilidad anual del 11.44%, lo que significa que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Si tomamos como referencia el dato de 1, podemos observar que en este periodo la moneda ha ido incrementando su valor frente al dólar, lo que sugiere un fortalecimiento favorable.

En contraste, si el dato de 0 fuera negativo, indicaríamos una tendencia a la baja, lo que afectaría negativamente la estabilidad económica. Actualmente, el análisis sugiere que el Peso dominicano sigue una tendencia alcista, lo que podría generar confianza en los inversionistas.

Conocé la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos