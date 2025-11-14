Navidad está contemplada como un feriado federal dentro del calendario oficial de Estados Unidos, por lo que durante este día los empleados gubernamentales, bancarios y personal selecto del sector privado suspenderán su actividad. No obstante, trabajadores de diversos rubros deberán laborar de manera habitual en esta fecha, que en 2025 cae jueves.

En ese marco, es común preguntarse si se otorgará un pago adicional por trabajar durante este asueto.

Una publicación oficial realizada por el Gobierno de Estados Unidos brinda la respuesta y clarifica que la ley no exige que se realice un pago adicional a quienes deban trabajar durante los días especiales.

Adiós al pago en la fecha más esperada del año: por qué no se recibirá

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) que regula las condiciones laborales en Estados Unidos no exige a ningún empleador que entregue un pago especial a quienes se mantengan en actividad durante días de descanso, fines de semana o feriados.

En estas ocasiones el salario a cobrar será el habitual, a menos que el trabajador haya firmado un contrato donde de manera diferencial se acuerda la entrega de un adicional.

Estados Unidos no otorga un pago adicional por feriados. Fuente: archivo.

Pago extra: quiénes pueden recibirlo y de cuánto será

La ley estipula que todos los empleadores deben pagar extra cuando sus trabajadores se encuentran en actividad más de 40 horas cumpliendo con la jornada laboral completa.

Este monto adicional debe representar 1.5 veces el salario que se recibe ordinariamente por hora. En caso de querer calcular cuánto debería recibirse por ley, podrá realizarse utilizando esta herramienta.