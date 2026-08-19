Al cierre de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.75. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 1.59%.

En la última semana, el Peso dominicano avanzó 0.77%, mientras que en el último año registró una variación de -7.43%, lo que indica una mejora reciente pero una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad del Peso dominicano en la última semana es del 12.68%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.43%.

La tendencia de la cotización del Peso dominicano en los últimos días ha mostrado un comportamiento positivo, dado que el dato 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas en comparación con los días pasados.

En los últimos dos días, el Peso dominicano ha seguido esta tendencia ascendente, lo que sugiere una mayor confianza en la economía local. Esta mejora en la cotización podría ser un indicativo de estabilidad económica y atracción de inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.