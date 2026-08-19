En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.624 este miércoles, 19 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.21% en comparación con la cotización del día anterior.

El quetzal guatemalteco registró un avance semanal de 2.26% y una variación anual de 1.94%, lo que indica una apreciación reciente con tendencia positiva en el último año.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.57%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que supera la volatilidad anual del 20.33%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor. Este crecimiento refleja una mayor estabilidad en la economía local y un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Comparando con los días anteriores, se puede observar una mejora significativa en la cotización, lo que sugiere que la confianza en el Quetzal está incrementándose. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar su sostenibilidad en el futuro.

Este aumento puede ser un indicativo de una recuperación económica, pero se debe seguir de cerca para evitar cambios bruscos en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.