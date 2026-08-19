En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7348 este miércoles, 19 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.57%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina cayó -0.90% y en el último año acumuló una variación de -2.00%.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, que fue del 3.85%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que ha habido un incremento en su valor con respecto a los días anteriores, lo que refleja una mayor confianza en la moneda. En comparación con días pasados, la Libra ha mostrado un comportamiento ascendente consistente, impulsado quizás por factores económicos favorables.

El análisis sugiere que la tendencia al alza en la cotización de la Libra esterlina podría estar relacionada con un fortalecimiento de la economía británica y un aumento en la demanda de la moneda. Esto podría generar expectativas optimistas en los mercados financieros a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.