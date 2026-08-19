Al cierre de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3049.76. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -2.66%.

En la última semana, la cotización en el mercado de Peso colombiano cayó -2.37% y en el último año acumula una variación de -19.64%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 16.38%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 13.90%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con el dato de -1 indicando un incremento en su valor en relación con las jornadas anteriores. Esta alza sugiere confianza en la economía local y en los factores externos que influyen en su cotización.

Sin embargo, es importante observar que, aunque la tendencia sea positiva, factores externos e internos podrían cambiar esta situación rápidamente. Los analistas deben seguir de cerca las variables que afectan esta tendencia para realizar proyecciones más precisas.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.