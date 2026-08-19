La cotización del euro cerró a USD 0.8562 este miércoles, 19 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.82%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -1.28% y en el último año -0.41%, sugiriendo una tendencia bajista moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.81%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.65%, lo que sugiere que en el último año ha tenido más variaciones.

Hoy, la cotización del Euro ha presentado una tendencia ligeramente positiva, registrando un aumento en su valor en comparación con los últimos cinco días. Este incremento sugiere una confianza creciente en la moneda, impulsada por factores económicos favorable.

En contraste, los tres días previos habían mostrado un comportamiento estable, sin fluctuaciones significativas en su valor. Esto indica que, a pesar de la reciente mejoría, el Euro había mantenido una situación de equilibrio antes de este repunte.

En resumen, la tendencia actual del Euro podría interpretarse como un signo de recuperación tras un periodo de estabilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.