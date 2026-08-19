Al cierre de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 16.9464. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.7%.

La cotización del Peso mexicano muestra una caída semanal de -0.66% y un retroceso anual de -7.47%, indicando una tendencia bajista reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana es del 4.45%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.43%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y a otras divisas, lo que es una señal favorable para la economía local.

A pesar de la tendencia positiva, es importante seguir monitoreando los factores externos que podrían influir en su comportamiento. La estabilidad del Peso es crucial para mantener la confianza de los inversores y la salud económica del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.