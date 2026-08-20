Barrer parece una de las tareas más simples de la casa, pero quienes lo hacen con frecuencia saben que hay un problema difícil de evitar: las pelusas, los cabellos y los pelos de mascotas pueden quedar atrapados entre las cerdas de la escoba.

Esto obliga a retirarlos manualmente y puede hacer que el utensilio quede sucio incluso después de limpiar el piso.

Por este motivo, algunas personas comenzaron a utilizar un recurso que ya tienen en casa: una bolsa de plástico.

¿Para qué sirve colocar una bolsa de plástico en la escoba?

La principal función de este método es evitar que las pelusas queden pegadas directamente en la escoba. Al cubrir las cerdas con el plástico, los residuos que normalmente se enredarían entre ellas tienen una superficie diferente sobre la cual acumularse.

Esto puede resultar especialmente útil cuando hay cabellos, pelos de mascotas, hilos o pequeñas pelusas sobre el piso. En lugar de quedar atrapados en la escoba, pueden retirarse junto con la bolsa una vez terminado el barrido.

El objetivo es facilitar la recolección de determinados residuos y mantener las cerdas más limpias .

¿Por qué las pelusas se quedan pegadas en la escoba?

Las fibras de las escobas pueden retener fácilmente residuos livianos. Cuando se barre, los movimientos de fricción hacen que pelos, cabellos y pelusas se enreden entre las cerdas, especialmente cuando estas son finas y flexibles.

El problema se vuelve todavía más evidente cuando la escoba se utiliza diariamente. Con el paso del tiempo, los residuos acumulados pueden formar pequeños grupos difíciles de retirar.

La bolsa funciona entonces como una capa protectora. Al quedar entre la suciedad y las cerdas, reduce el contacto directo y permite retirar buena parte de los residuos junto con el plástico.

Cómo colocar la bolsa de plástico en la escoba

Aplicar este truco no requiere productos especiales ni una preparación complicada. Solo hace falta una bolsa de plástico limpia y una escoba.

Colocar la bolsa sobre la zona de las cerdas de la escoba. Procurar que el plástico cubra la mayor parte posible del cepillo. Sujetar la bolsa para evitar que se desprenda mientras se barre. Utilizar la escoba de manera habitual. Al terminar, retirar la bolsa con cuidado y desecharla o reutilizarla si continúa limpia y en buenas condiciones.

Es importante que la bolsa quede suficientemente ajustada para que no se desprenda durante el barrido, pero sin impedir por completo el movimiento de las cerdas.

El beneficio principal: menos suciedad atrapada en las cerdas

Las personas que tienen mascotas o que encuentran constantemente cabellos y pelusas en los pisos pueden notar una diferencia especialmente práctica.

En lugar de terminar la limpieza y tener que quitar manualmente los pelos que quedaron entre las cerdas, basta con retirar la bolsa de cobertura.

Este método también puede combinarse con otros trucos sencillos de limpieza para reducir el tiempo dedicado a las tareas domésticas.