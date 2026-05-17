Los conductores de Nueva York enfrentan desde este año un cambio clave en las normas viales. El estado actualizó su sistema de penalizaciones y endureció las sanciones para quienes cometan determinadas faltas al volante. El resultado: varias infracciones ahora acumulan más puntos y alcanzar el límite podría derivar en la suspensión o revocación de la licencia de conducir. La modificación ya está en vigor y afecta tanto a residentes como a cualquier persona que conduzca dentro del estado. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) recordó que el objetivo del sistema es identificar a conductores considerados de riesgo y aplicar sanciones progresivas. Con la actualización, algunas conductas que antes tenían penalidades menores ahora reciben una carga mucho más severa. Entre las infracciones que más aumentaron están: Además, los puntos ahora permanecen activos durante 24 meses, un plazo mayor al que regía anteriormente. Según las reglas vigentes del estado, un conductor puede enfrentar la suspensión de su licencia si acumula 11 puntos dentro de un período de 24 meses. La sanción dependerá de cada caso: Pero la consecuencia no termina ahí. Incluso antes de llegar a ese límite, sumar seis puntos o más puede activar pagos adicionales y recargos administrativos. Más allá de las multas o la pérdida temporal del permiso, acumular puntos puede impactar directamente en el bolsillo. Entre los efectos más comunes aparecen: