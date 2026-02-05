Una decisión administrativa de alto impacto empezó a notarse con fuerza en carreteras, depósitos y centros logísticos de Texas. En apenas tres meses, casi 6.000 choferes de camiones perdieron su licencia comercial, una medida que no solo golpea a miles de familias, sino que también enciende alarmas en el corazón del sistema de transporte de cargas del estado. La situación se agravó de forma silenciosa. Muchos conductores descubrieron el cambio cuando ya estaban en ruta, sin previo aviso, y con consecuencias inmediatas para su trabajo diario. La medida surge a partir de una norma federal de emergencia, impulsada bajo el argumento de reforzar la seguridad pública. Desde septiembre, la Secretaría de Transporte Nacional ordenó un mayor control migratorio sobre las licencias comerciales para conducir vehículos pesados. Como resultado, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) inició un proceso de degradación de licencias CDL, transformándolas en permisos de clase C, válidos únicamente para automóviles particulares. En términos prácticos, esto implica que los afectados ya no pueden conducir camiones, incluso cuando muchos son dueños de sus propios vehículos y dependen exclusivamente de esa actividad para subsistir. El cambio no impacta a todos los conductores por igual. La normativa provisional deja fuera del sistema de licencias comerciales a varios grupos migratorios específicos. Actualmente, no pueden obtener ni renovar una licencia CDL en Texas quienes se encuentren bajo estas condiciones: Según datos oficiales, al 7 de diciembre de 2025 ya se habían degradado casi 6.000 licencias comerciales en todo el estado, una cifra que continúa creciendo y que genera inquietud en el sector del transporte. Para los choferes afectados, la pérdida de la licencia no es un simple trámite administrativo. Significa camiones parados, viajes cancelados y ingresos que desaparecen de un día para otro. Muchos de ellos habían invertido miles de dólares en cursos obligatorios, exámenes, trámites y hasta en la compra de su propio camión. La revocación repentina dejó a varios con préstamos activos y sin posibilidad de generar ingresos. Algunos relatan que se enteraron de la situación durante controles de tránsito rutinarios, cuando un oficial les informó que su licencia comercial ya no era válida y que debían detener el viaje de inmediato. Tras acudir a oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), muchos camioneros recibieron cartas oficiales del DPS donde se les notificó que, al no contar con ciudadanía estadounidense ni residencia permanente, quedaban inhabilitados para manejar vehículos comerciales. En varios casos, las consecuencias fueron aún más severas: camiones retenidos, cargas demoradas y un impacto financiero inmediato difícil de revertir.