Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Paramount+ durante el miércoles, 5 de noviembre de 2025 en Estados Unidos y elige tu favorito.

1_ South Park

South Park es una serie animada estadounidense, desarrollada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está destinada a un público adulto y se distingue por su humor negro al satirizar la sociedad, los eventos actuales y la cultura de Estados Unidos, utilizando historias y situaciones surrealistas que involucran a sus cuatro protagonistas: Stan, Kyle, Cartman y Kenny, quienes viven en un pueblo ficticio de Colorado llamado South Park.

2_ Tulsa King

Inmediatamente después de ser liberado de la cárcel tras 25 años, el líder de la mafia neoyorquina, Dwight "El General" Manfredi, es enviado al exilio sin piedad por su superior, quien lo envía a establecerse en Tulsa, Oklahoma.

3_ Mayor of Kingstown

Situada en una pequeña localidad de Michigan donde la única actividad económica que persiste son las prisiones, tanto federales como estatales y privadas, la trama se centra en la familia McClusky, quienes actúan como intermediarios entre la policía, los criminales, los reclusos, los guardias de las cárceles y los políticos, en una ciudad que depende por completo de las prisiones y de los internos que alberga.

4_ Navy: Investigación criminal

NCIS sigue las actividades de un grupo de agentes federales del Equipo de Respuesta a Casos Principales, que a veces se ocupa de temas de terrorismo, ya que el NCIS investiga posibles ataques terroristas que tengan alguna conexión con la marina. Su sede se encuentra en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. El equipo recibe con frecuencia casos destacados, como el fallecimiento del asesor de misiles nucleares del Presidente, una emergencia con explosivos en un barco de guerra de la Armada, la muerte de una figura famosa durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, así como amenazas terroristas y secuestros. No obstante, pueden ser asignados a cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté vinculado al Cuerpo de Marines o a la Armada.

5_ 13 fantasmas

Arthur Kriticos y sus dos hijos, Kathy y Bobby, son todo lo que les queda después de haberlo perdido todo. Jean, la esposa de Arthur y madre de los niños, falleció en un incendio que dejó a la familia en la ruina. Sin embargo, su situación cambia cuando Arthur recibe en herencia una peculiar casa de su enigmático y excéntrico tío Cyrus. La vivienda está construida con acero y vidrio y es una obra maestra de la arquitectura contemporánea, caracterizada por sus amplios espacios, su limpieza y sus formas rectas. Arthur y los chicos tienen dificultades para aceptar su increíble fortuna y al llegar a su nuevo hogar, quedan impresionados por la sofisticación de sus paredes de cristal. Sin embargo, lo que ignoran es que esta casa luminosa esconde un oscuro misterio.

6_ Tracker

Colter Shaw viaja por todo el país en su antigua casa rodante, colaborando con la policía y con particulares para resolver delitos y encontrar personas desaparecidas, hasta que un nuevo caso transforma su vida por completo.

7_ The Neighborhood

El joven más cordial del Medio Oeste traslada a su familia a un vecindario complicado en Los Ángeles, donde no todos valoran su amabilidad desmedida. Esto incluye a su nuevo vecino, Calvin.

8_ Bob Esponja

Las peripecias de una esponja que habla y trabaja en un local de comida rápida, asiste a lecciones de navegación y reside en una piña en el fondo del océano.

9_ Todo el mundo quiere a Raymond

Ray Barone es un periodista deportivo exitoso que reside en Long Island junto a su esposa Debra, su hija Ally, de doce años y sus gemelos Geoffrey y Michael. Sus padres, Frank y Marie, que son muy entrometidos, viven justo enfrente y pasan gran parte de su tiempo en la casa de su hijo.

10_ Mentes criminales

Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie de drama centrada en la criminología. Su debut tuvo lugar el 22 de septiembre de 2005 en la cadena estadounidense CBS. La trama se centra en el trabajo del equipo de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, compuesto por investigadores de diferentes áreas de la criminología, quienes realizan análisis psicológicos y criminológicos de los delincuentes para ayudar en su arresto.