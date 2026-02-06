Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre. Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Hulu ofrece la lista de las 10 series más vistas del miércoles 4 de febrero para que elijas la que más de adapta a tus gustos. Angelo lleva una vida dual, actuando como asesino y como padre de familia y todo iba bien hasta que comenzó a sufrir los primeros síntomas de Alzheimer. Ahora, sus dos realidades entran en conflicto, poniendo en riesgo a su familia. Morgan es una madre soltera con una inteligencia sobresaliente, cuya inusual capacidad para resolver delitos da lugar a una colaboración singular y poderosa con un detective veterano. La existencia de Meredith Grey es bastante complicada. Ella intenta controlar su vida, a pesar de que su trabajo le presenta numerosos desafíos. Meredith es una residente de primer año en el Hospital Grace de Seattle, que es parte del programa de prácticas más exigente de la Facultad de Medicina de Harvard y pronto se dará cuenta de ello. Sin embargo, no estará sola en esta experiencia. Un grupo de compañeros de su promoción también enfrentará las mismas dificultades. Ahora han entrado en la vida real y son médicos en el hospital. La existencia de Meredith Grey es bastante complicada. Ella intenta controlar su vida, a pesar de que su trabajo le presenta numerosos desafíos. Meredith es una residente de primer año en el Hospital Grace de Seattle, que es parte del programa de prácticas más exigente de la Facultad de Medicina de Harvard y pronto se dará cuenta de ello. Sin embargo, no estará sola en esta experiencia. Un grupo de compañeros de su promoción también enfrentará las mismas dificultades. Ahora han entrado en la vida real y son médicos en el hospital. Un drama inspirado en eventos reales que examina la intensa vida y trabajo del equipo que maneja las llamadas de emergencia al 911. En esta narrativa, policías, paramédicos y bomberos responden a solicitudes urgentes a diario, arriesgando sus propias vidas para proteger a los demás. Al llegar al campus de su pequeña universidad, lejos de su madre, a quien nunca ha perdonado por una traición de su adolescencia, Lucy Albright se sumerge en la vida universitaria y en todo lo que esta implica. Sin embargo, su mundo da un giro inesperado al conocer a Stephen DeMarco, quien también guarda un pasado enigmático. La relación que surge entre ellos traerá consigo consecuencias que jamás habrían anticipado. Cocó, que tiene ocho años, no se ajusta a lo que los demás esperan de él y no comprende por qué todos a su alrededor insisten en llamarlo Aitor. No se siente identificado con ese nombre ni con la forma en que lo miran los demás. La madre de Ane, Patricia López Arnaiz, se encuentra en medio de una crisis tanto profesional como emocional. Durante las vacaciones, decidirá viajar con sus tres hijos a la casa de su infancia, donde viven su madre Lita, interpretada por Itziar Lazkano y su tía Lourdes, interpretada por Ane Gabarain, quien está muy involucrada en la apicultura y la producción de miel. Este verano transformador llevará a estas mujeres de tres generaciones diferentes a confrontar sus inseguridades y miedos. Reiniciar no es sencillo, sobre todo para John Nolan, un joven de una pequeña ciudad que, tras un evento que transforma su vida, está decidido a cumplir su sueño de convertirse en oficial de policía en Los Ángeles. Siendo el novato de mayor edad en el departamento, ha tenido que enfrentar el escepticismo de algunos de sus superiores, quienes lo consideran una crisis en movimiento. Acompaña a los valientes rescatistas y a su linaje de influencia y elegancia en una de las ciudades más variadas y vibrantes de Estados Unidos: Nashville, Tennessee.