Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Amazon Prime ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en junio.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4) Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— reciben en la familia a un nuevo integrante: Gru Junior, que promete ser un verdadero quebradero de cabeza para su padre. Esta vez, Gru deberá enfrentarse a su nuevo archienemigo, Maxime Le Mal y a su refinada y malvada novia, Valentina, lo que obligará a toda la familia a huir. Cuarta entrega de la saga “Gru, mi villano favorito”.

5_ Aquaman y el reino perdido Tras fracasar en su primer intento de derrotar a Aquaman, Black Manta, aún movido por el deseo de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con él de una vez por todas. En esta ocasión es más temible que nunca y porta el legendario Tridente Negro, que libera una fuerza ancestral y maligna. Para vencerlo, Aquaman acudirá a su hermano preso, Orm, el antiguo rey de la Atlántida, para sellar una alianza inesperada. Juntos deberán apartar sus diferencias para defender su reino y salvar tanto a la familia de Aquaman como al mundo de una destrucción irreversible.

6_ Battleship Battleship es una adaptación cinematográfica libre del célebre juego de mesa de Hasbro, conocido como Hundir la flota o Batalla naval. La novedad que introduce esta versión es que el enfrentamiento será entre la U.S.. La Marina y… ¡una armada extraterrestre! Este relato nos sumerge en una aventura de acción épica que transcurre en el océano, los cielos y la tierra firme, donde nuestro planeta pelea por sobrevivir frente a una fuerza abrumadoramente superior.

7_ Horizon: An American Saga - Capítulo 1 (Horizon: An American Saga - Chapter 1) Relato de quince años de avance y colonización del Oeste de Estados Unidos, que abarca el periodo anterior y posterior a la Guerra Civil estadounidense (1861-1865).

8_ El piloto En Nochevieja, el veterano piloto Brodie Torrance (Gerard Butler) se ve forzado a efectuar un peligroso aterrizaje de emergencia cuando un rayo impacta su avión lleno de pasajeros. Atrapados en una isla asolada por la guerra, Torrance descubrirá que haber sobrevivido al vuelo fue apenas el inicio de una vertiginosa aventura repleta de amenazas.