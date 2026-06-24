En esta noticia

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7599 este miércoles, 24 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.33% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la libra esterlina registró un cambio de 35.66% y en el último año acumuló una variación de 292.56%, lo que evidencia una evolución alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana es del 5.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con su volatilidad anual del 6.12%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento se debe a factores económicos que han fortalecido la moneda británica.

El análisis de esta tendencia indica que, si la Libra continúa en esta dirección, podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía del Reino Unido a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.
Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

  • Transferencias bancarias internacionales
  • Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
  • Transferencias peer-to-pee
  • Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.