El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7599 este miércoles, 24 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.33% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la libra esterlina registró un cambio de 35.66% y en el último año acumuló una variación de 292.56%, lo que evidencia una evolución alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana es del 5.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con su volatilidad anual del 6.12%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con días anteriores. Este aumento se debe a factores económicos que han fortalecido la moneda británica.

El análisis de esta tendencia indica que, si la Libra continúa en esta dirección, podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía del Reino Unido a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.