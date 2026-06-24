El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.5 este miércoles, 24 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.86% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso dominicano, la última semana registró un ligero avance de 1.09%, mientras que en el último año acumula una caída de 6.76%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual de depreciación.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano, con un 11.58%, es mayor que la volatilidad anual del 11.06%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. En los últimos dos días, el valor de la moneda ha incrementado en relación a días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su rendimiento.

Este aumento en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de ajustes en el mercado cambiario. Sin embargo, es importante monitorear la situación para identificar si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.