En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 24 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.6431. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.5%.

En el mercado del Peso mexicano, la última semana registró un avance de 1.95%, mientras que en el último año acumuló una variación de -4.85%, señalando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana se sitúa en 5.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.61%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este comportamiento refleja una mejora en la confianza del mercado y la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que a pesar de esta tendencia alcista, la volatilidad en el tipo de cambio puede influir en el futuro cercano. La situación económica global y las decisiones políticas seguirán desempeñando un papel crucial en la estabilidad del Peso mexicano.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 24 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.