En esta noticia
Al cierre de mercados de este miércoles, 24 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.6431. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.5%.
En el mercado del Peso mexicano, la última semana registró un avance de 1.95%, mientras que en el último año acumuló una variación de -4.85%, señalando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana se sitúa en 5.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.61%.
La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este comportamiento refleja una mejora en la confianza del mercado y la economía local.
Sin embargo, es importante considerar que a pesar de esta tendencia alcista, la volatilidad en el tipo de cambio puede influir en el futuro cercano. La situación económica global y las decisiones políticas seguirán desempeñando un papel crucial en la estabilidad del Peso mexicano.
¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?
Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.