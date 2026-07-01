Colocar la contraseña manual en el teléfono celular no es la única vía disponible al momento de conectarse a una red WiFi. Actualmente, existen alternativas más prácticas para acceder a internet, siempre y cuando el propietario de la red autorice que se comparta la conexión.

Estos nuevos métodos permiten terminar con los errores típicos de escribir contraseñas con las que no se está familiarizado, permitiendo así una conexión mucho más rápida.

Sin contraseña manual: cómo conectarse a internet fácil y rápido

Una manera sencilla y sumamente popular para conectarse a wifi sin escribir contraseña es hacerlo a través de un código QR.

En general, muchos módems actuales ya incluyen esta función, que permite ofrecer un QR con el nombre de la red y la contraseña configurada.

Esta opción, que suele estar disponible en la parte inferior o frontal del equipo puede utilizarse de la siguiente manera

Abrir la cámara del celular

Escanear el código QR del router

Confirmar la conexión cuando sea solicitado

Los módems también suelen traer una función para conectarse rápido sin escribir contraseña manual.

Otra técnica para acceder a WiFi sin contraseña

Además, si otra persona ya se encuentra conectada a la red WiFi a la que se desea acceder, es posible generar un QR para que otra se conecte a través suyo.

En Android, el procedimiento requiere

Abrir Configuración .

Ingresar en la opción WiFi

Seleccionar la red a la que está conectado el dispositivo

Pulsar la opción Compartir

Mostrar el código QR para que el otro celular lo escanee

Luego, el segundo dispositivo debe leer ese código con la cámara para conectarse.

Una tercera forma de conectarse sin contraseña manual

El botón de WPS (Wifi Protected Setup) habilita la opción de conectarse a una red WiFi incluso cuando no se recuerda la contraseña.

Para utilizar esta función y acceder sin contraseña al WiFi, deben seguirse una serie de pasos, que son

Intentar conectarse a la red WiFi con el dispositivo móvil Pulsar el botón WPS del router Al hacerlo, la red WiFi se abrirá durante unos pocos segundos para aceptar nuevos dispositivos En este tiempo, la persona debe conectarse utilizando PIN, NFC, USB, PBC, etc. Este paso variará en función de la opción selecta. Cuando finalice el corto período de seguridad, la conexión vuelve a cerrarse por motivos de seguridad.

En caso de que pueda accederse a esta función a través de un PIN de seguridad, es importante contemplar que este código generalmente tiene 8 dígitos y puede encontrarse en el inferior del modem.