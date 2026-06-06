Un extraño truco se hizo conocido en los últimos meses y captó la atención de muchos usuarios. Fuente: IA

Un extraño truco se hizo conocido en los últimos meses y captó la atención de muchos usuarios. Se trata de rociar vinagre en la entrada y en las esquinas de la casa, una práctica de bajo costo, versátil y de gran capacidad.

El vinagre blanco específicamente, es un ingrediente de cocina históricamente utilizado en rutinas de limpieza del hogar por su capacidad desinfectante.

Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de la casa

Tirar vinagre en la entrada de la casa: ¿Para qué sirve?

En primer lugar, vale aclarar las propiedades que lo hacen tan efectivo. El ácido acético tiene una fuerte fragancia, algo que ayuda a repeler de forma natural a varias plagas domésticas como las hormigas, las arañas y hasta las cucarachas , por actuar como una barrera olfativa.

Por ello, hay quienes optan por rociar vinagre blanco diluido en puntos estratégicos del hogar para minimizar la presencia de estos insectos sin tener que usar productos químicos que pueden resultar tóxicos.

Otros beneficios del vinagre blanco

Entre los principales beneficios del vinagre blanco, que contribuyen a su popularidad, se encuentran que:

Posee propiedades antibacterianas suaves .

Contribuye a prevenir la aparición de hongos en espacios húmedos.

Neutraliza malos olores en suelos y marcos de puertas.

Es accesible y de bajo costo.

¿Cómo hacerlo correctamente?

La mezcla recomendada es simple:

1 taza de vinagre blanco

1 taza de agua

Colocar en un rociador y tirar una o dos veces por semana en el umbral de la puerta, zócalos, esquinas cercanas al ingreso, baldosas y pisos de entrada.

Tirar vinagre en la entrada de la casa: ¿Por qué lo recomiendan?

Además de sus propiedades químicas y su gran contribución a la higiene del hogar, el Feng Shui también tiene una perspectiva interesante respecto a este ingrediente de cocina.

El vinagre blanco se emplea en ocasiones como purificador por sus propiedades energéticas de limpiar energía negativa en determinados ambientes, como por ejemplo:

Cocina : colocar un pequeño recipiente con vinagre en cada esquina durante varias horas.

Baño : repetir el procedimiento en los cuatro ángulos del ambiente.

Puerta de entrada: limpiar con vinagre mientras se formula una intención positiva.



