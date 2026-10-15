La cantante realizó el aporte en 2012 para contribuir con la creación de un espacio educativo en Nashville.

Taylor Swift tenía apenas 22 años cuando realizó una donación de US$4 millones para contribuir a la creación de un centro educativo en Nashville, Tennessee. El aporte, anunciado en 2021, formó parte de un proyecto de ampliación del Country Music Hall of Fame and Museum, una institución dedicada a preservar y difundir la historia de la música country.

Un año después, abrió sus puertas el Taylor Swift Education Center, un espacio con aulas y áreas interactivas destinadas a desarrollar actividades educativas vinculadas con la música y el arte. Desde entonces, el lugar forma parte de las propuestas del museo para estudiantes, docentes y familias.

Catorce años después de aquella donación, el centro alberga Connection, una exposición con obras creadas por estudiantes de escuelas públicas y artísticas adultos con discapacidades del desarrollo. La iniciativa reúne educación, creatividad y participación comunitaria, y permite conocer una de las actividades que se desarrollan actualmente en el espacio que contribuyó a impulsar la cantante.

Taylor Swift donó US$4 millones para crear un centro educativo en Nashville

En 2012, Taylor Swift donó US$4 millones al Country Music Hall of Fame and Museum, ubicado en Nashville, Tennessee, como parte de una campaña de ampliación de la institución. Dicho aporte contribuyó a la creación del Taylor Swift Education Center un espacio destinado a acercar la música, la cultura y el arte a estudiantes, docentes y familias.

El centro abrió sus puertas en 2013 y ocupa dos plantas, con una superficie de aproximadamente 7,500 pies cuadrados que alberga aulas, una galería, un estudio, un laboratorio de videoconferencias y espacios interactivos diseñados para desarrollar experiencias educativas. Según informó el propio museo, la donación de la cantante formó parte de una campaña de capital que permitió duplicar el tamaño de la organización cultural sin fines de lucro.

El aporte de US$4 millones que realizó Taylor Swift formó parte de un proyecto de ampliación de un museo de música country. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde entonces, el centro funciona como uno de los principales espacios para sus propuestas educativas.

¿Qué actividades ofrece el centro educativo Taylor Swift Education Center?

El centro educativo Taylor Swift Education Center cuenta con programas que combinan contenidos vinculados con la música country como actividades prácticas, grupos escolares, talleres de creación musical y artística, actividades para niños pequeños adaptadas a distintos niveles educativos y recursos destinados a las familias que visitan el museo.

El alcance de estas iniciativas se refleja en las cifras de la institución ya que en 2025 más de 125,000 personas participaron en más de 2,000 programas educativos presenciales y virtuales organizados por el Country Music Hall of Fame and Museum.

Catorce años después, el centro exhibe obras creadas por estudiantes y artistas con discapacidad

En abril de 2026, el Taylor Swift Education Center presentó Connection, una exposición de afiches creados por estudiantes de las escuelas públicas de Nashville y artistas que participan en Friends Life Community, una organización sin fines de lucro que acompaña a adultos con discapacidades del desarrollo.

El proyecto se desarrolló en colaboración con Hatch Show Print, un histórico taller de impresión tipográfica vinculado con el museo. Durante la experiencia, los estudiantes conocieron la historia del taller, exploraron los principios del diseño, aprendieron sobre el proceso de impresión y tuvieron la oportunidad de crear sus propios afiches a partir de lo aprendido.