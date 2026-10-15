Este truco casero usa un ingrediente que casi todos tienen en casa, no deja la tela cargada de químicos y, bien hecho, alarga la vida útil de las toallas por mucho tiempo.

Con el tiempo, las toallas se ponen ásperas, dejan de absorber como antes y a veces conservan un olor a humedad que no se va ni con la limpieza. Antes de tirarlas, hay un truco casero, barato y sorprendentemente efectivo: lavarlas con vinagre blanco.

Para qué sirve rociar vinagre en las toallas

El vinagre blanco cumple tres funciones a la vez sobre las toallas, que son justo las que más molestan con el uso.

Las suaviza , devolviéndoles esa textura esponjosa que pierden y se vuelve acartonada.

Las desodoriza , eliminando el característico olor a humedad o a encierro que aparece cuando quedan mucho tiempo mojadas o guardadas.

Y, quizá lo más valioso, les recupera la capacidad de absorción, es decir, que vuelvan a secar bien en lugar de resbalar el agua por la superficie.

Paso a paso: cómo aplicarlo correctamente

El procedimiento es simple y se hace en el lavarropas:

Colocar las toallas en el tambor, sin detergente y sin suavizante.

Agregar entre media y una taza de vinagre blanco , en el compartimento del suavizante o directamente sobre las toallas.

Lavar con agua caliente (o la temperatura más alta que tolere la toalla, según la etiqueta), en un ciclo normal.

Opcional, para un refuerzo extra: hacer un segundo lavado agregando media taza de bicarbonato de sodio, que potencia la suavidad y el desodorizado.

Secar bien las toallas, idealmente al sol o en secadora, para que no vuelva a aparecer la humedad.

No hace falta hacerlo en cada lavado: alcanza con repetirlo cada algunas semanas, o cuando se note que las toallas vuelven a estar ásperas o con olor.

El vinagre blanco devuelve a las toallas la suavidad, les quita el olor a humedad y recupera su poder de absorción. Imagen creada con IA

Por qué es importante hacerlo

La clave está en entender qué arruina las toallas, y no es la suciedad común. Con cada lavado se van acumulando en la tela restos de detergente, de suavizante y de minerales del agua dura (como el calcio). Esa capa invisible es la que endurece la fibra, la vuelve áspera y, sobre todo, tapa los pequeños lazos de la toalla que son los que absorben el agua. Cuando esos lazos quedan recubiertos, la toalla repele el líquido en vez de absorberlo.

El vinagre blanco, que es una solución ácida de ácido acético, disuelve justamente esa acumulación. Al romper los residuos de jabón, suavizante y minerales, deja la fibra limpia y libre: por eso la toalla recupera suavidad y vuelve a absorber. Y como neutraliza los residuos donde se alojan las bacterias y los hongos, también se lleva el olor a humedad. No lo tapa con perfume: ataca la causa.