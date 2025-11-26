El inodoro es una de las superficies más difíciles de limpiar, aunque esta tarea protagoniza las rutinas de aseo dado que su repaso constante es fundamental para mantener el baño en óptimas condiciones. En ese sentido, optar por los productos adecuados resulta esencial para poder prevenir la acumulación de suciedad, manchas y bacterias y mantenerlo libre de sarro.

Si bien existen diversas opciones para incluir en la rutina, en la tendencia de las mezclas que ofrecen soluciones caseras, el vinagre blanco con agua se posiciona como una combinación poderosa para mantener el inodoro siempre blanco.

La mezcla casera para borrar el sarro del inodoro y dejarlo más blanco que nunca

La acidez del vinagre blanco lo convierte en un aliado perfecto y sencillo de conseguir para eliminar el sarro acumulado por la circulación constante de agua.

Cuando se mezcla 50% y 50% con agua, este ingrediente facilita el aseo, ahorrando los procesos engorrosos de frotado y facilitando el blanqueamiento de las superficies.

Lo ideal es rociar la mezcla sobre el área afectada y aguardar unos minutos a que haga efecto antes de frotar como de costumbre.

El vinagre es un gran aliado para eliminar el sarro del inodoro. Fuente: Archivo.

Otro truco casero para eliminar el sarro del inodoro

En caso de no contar con vinagre, el limón es otra gran alternativa, pues este ingrediente se caracteriza por su capacidad para desincrustar la suciedad acumulada y agilizar la limpieza.

Su acidez actúa sobre los restos de sarro y contribuye a disolver estos restos minerales, además de ayudar a neutralizar malos olores.