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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que, a partir de 2027, otorgará hasta u$s 2.000 a las parejas casadas que ahorren para su jubilación a través del nuevo programa Saver’s Match. El beneficio equivale a un aporte máximo de u$s 1.000 por cónyuge y busca incentivar el ahorro previsional entre los hogares de ingresos bajos y moderados.
El programa reemplaza al Saver’s Credit para las contribuciones realizadas a planes de retiro o cuentas IRA. Aplicará a los aportes hechos durante 2027 y podrá reclamarse recién al presentar la declaración de impuestos de ese año, en 2028.
¿Cómo funciona el Saver’s Match y quién puede recibir hasta u$s 2.000?
El Saver’s Match deposita de forma directa en la cuenta de retiro del contribuyente hasta el 50% de lo que haya ahorrado durante el año. El monto máximo es de u$s 1.000 por persona, por lo que una pareja casada que declare en conjunto puede recibir hasta u$s 2.000 en total.
El porcentaje del match depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y del estado civil declarado. Cuanto más alto es el ingreso, menor es el porcentaje que el IRS iguala.
Montos según ingresos (matrimonios que declaran en conjunto):
- Match del 50%: ingresos de hasta u$s 41.000
- Match parcial: entre u$s 41.001 y u$s 70.999
- Sin match: a partir de u$s 71.000
Requisitos básicos para calificar:
- Haber aportado a un plan de retiro o una IRA (sin monto mínimo)
- Tener 18 años cumplidos al finalizar el año fiscal
- No ser estudiante según la definición legal vigente
- No figurar como dependiente en otra declaración
- Ser residente fiscal de Estados Unidos
¿Qué deben hacer las parejas para cobrar este beneficio del IRS?
Durante 2027, las parejas interesadas deben aportar a un plan de retiro elegible —como un 401(k), un 403(b) o un plan gubernamental 457(b)— o abrir una cuenta IRA tradicional o Roth. No existe un monto mínimo de contribución para calificar.
El beneficio no se acredita de forma automática: para cobrarlo, las parejas deberán presentar el Formulario 8880-A junto con su declaración de impuestos de 2027, que se completa en 2028. El IRS recomienda conservar los comprobantes de cada aporte realizado durante el año.