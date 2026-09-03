El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que, a partir de 2027, otorgará hasta u$s 2.000 a las parejas casadas que ahorren para su jubilación a través del nuevo programa Saver’s Match. El beneficio equivale a un aporte máximo de u$s 1.000 por cónyuge y busca incentivar el ahorro previsional entre los hogares de ingresos bajos y moderados.

El programa reemplaza al Saver’s Credit para las contribuciones realizadas a planes de retiro o cuentas IRA. Aplicará a los aportes hechos durante 2027 y podrá reclamarse recién al presentar la declaración de impuestos de ese año, en 2028.

¿Cómo funciona el Saver’s Match y quién puede recibir hasta u$s 2.000?

El Saver’s Match deposita de forma directa en la cuenta de retiro del contribuyente hasta el 50% de lo que haya ahorrado durante el año. El monto máximo es de u$s 1.000 por persona, por lo que una pareja casada que declare en conjunto puede recibir hasta u$s 2.000 en total.

El porcentaje del match depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y del estado civil declarado . Cuanto más alto es el ingreso, menor es el porcentaje que el IRS iguala.

Montos según ingresos (matrimonios que declaran en conjunto):

Match del 50%: ingresos de hasta u$s 41.000

Match parcial: entre u$s 41.001 y u$s 70.999

Sin match: a partir de u$s 71.000

Requisitos básicos para calificar:

Haber aportado a un plan de retiro o una IRA (sin monto mínimo)

Tener 18 años cumplidos al finalizar el año fiscal

No ser estudiante según la definición legal vigente

No figurar como dependiente en otra declaración

Ser residente fiscal de Estados Unidos

El Saver’s Match deposita de forma directa en la cuenta de retiro del contribuyente hasta el 50% de lo que haya ahorrado durante el año. Freepik

¿Qué deben hacer las parejas para cobrar este beneficio del IRS?

Durante 2027, las parejas interesadas deben aportar a un plan de retiro elegible —como un 401(k), un 403(b) o un plan gubernamental 457(b)— o abrir una cuenta IRA tradicional o Roth. No existe un monto mínimo de contribución para calificar.