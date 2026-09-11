En esta noticia

Los restos de café usado, que generalmente terminan en la basura, pueden convertirse en realidad en un comodín sumamente valioso dentro del hogar. Si se lo mezcla con canela en polvo dentro de un frasco, puede crearse un aromatizador casero ideal para los amantes de perfumar todos sus espacios.

Además de darle una segunda vida a este residuo, la combinación permite neutralizar olores y aporta un aroma cálido a cualquier espacio en el que se lo coloque.

Te puede interesar

Ya es oficial | El Gobierno inspeccionará coche por coche y multará a todos los conductores que hayan atrasado este trámite

Te puede interesar

Información oficial | Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana en el pasaporte a los mexicanos que puedan obtener el Formulario DSP-150

Mezclar café usado con canela en un frasco: por qué lo recomiendan

Por un lado, el café conserva parte de su aroma incluso después de haber sido preparado, mientras que la canela aporta una nota cálida e intensa. Juntos pueden utilizarse para

  • Aromatizar cocinas, baños y habitaciones
  • Neutralizar malos olores después de cocinar
  • Perfumar armarios y alacenas
  • Dar una segunda vida a los restos de café
Mezclar café con canela permite perfumar los hogares de forma natural.
Mezclar café con canela permite perfumar los hogares de forma natural.

Cómo se prepara esta mezcla casera de café con canela en un frasco

Para elaborar esta mezcla se necesita de pocos ingredientes, como

  • Café usado completamente seco
  • Canela en polvo
  • Un frasco de vidrio limpio

Las cantidades variarán en función del tamaño del frasco.

Los ingredientes deben colocarse dentro y el frasco puede dejarse destapado en el lugar que se desee perfumar para que pueda liberarse la fragancia. Lo ideal es ir reemplazando los ingredientes a medida que el aroma pierda intensidad.