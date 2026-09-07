Licuar cáscaras de banana y bicarbonato de sodio con agua es una opción recomendable para aquellos que deciden preparar mezclas caseras que integren a sus rutinas de limpieza diarias.

Esta combinación se utiliza en la higiene de diversas superficies, favoreciendo la eliminación de suciedad y la neutralización de olores indeseados, además de proporcionar un nuevo uso a un material que comúnmente se desperdicia.

Licue bicarbonato de sodio con cáscaras de plátano: utilidades y beneficios

Por un lado, las cáscaras de banana proporcionan una textura que facilita la distribución de la preparación en diversas superficies, mientras que el bicarbonato funciona como un abrasivo sutil y puede emplearse para eliminar olores en ambientes.

Esta combinación se utiliza en la higiene de diversas superficies, favoreciendo la eliminación de suciedad y la neutralización de olores indeseados. Shutterstock

Para qué se emplea esta combinación de bicarbonato y cáscaras de banana

Entre sus usos destacados, se encuentran

Limpiar mesadas y superficies lavables.

Remover suciedad ligera.

Limpiar macetas.

Desodorizar tachos de basura y desagües.

Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos.

Cómo elaborar de manera sencilla la combinación de bicarbonato de sodio con cáscaras de dos bananas

Para la elaboración de esta mezcla se requerirán

Cáscaras de dos bananas

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 taza de agua

Paso a paso para la preparación de la mezcla

1- Corte las cáscaras de banana en fragmentos pequeños.

2- A continuación, colóquelas en la licuadora y añada agua.

3- Licúe la mezcla hasta alcanzar una consistencia homogénea.

4- Incorpore el bicarbonato de sodio y mezcle adecuadamente.

5- Finalmente, vierta la preparación en un recipiente.

Uso de la preparación con bicarbonato de sodio y cáscaras de plátano

La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar empleando una esponja o un paño suave.