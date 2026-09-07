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Licuar cáscaras de banana y bicarbonato de sodio con agua es una opción recomendable para aquellos que deciden preparar mezclas caseras que integren a sus rutinas de limpieza diarias.
Esta combinación se utiliza en la higiene de diversas superficies, favoreciendo la eliminación de suciedad y la neutralización de olores indeseados, además de proporcionar un nuevo uso a un material que comúnmente se desperdicia.
Licue bicarbonato de sodio con cáscaras de plátano: utilidades y beneficios
Por un lado, las cáscaras de banana proporcionan una textura que facilita la distribución de la preparación en diversas superficies, mientras que el bicarbonato funciona como un abrasivo sutil y puede emplearse para eliminar olores en ambientes.
Para qué se emplea esta combinación de bicarbonato y cáscaras de banana
Entre sus usos destacados, se encuentran
- Limpiar mesadas y superficies lavables.
- Remover suciedad ligera.
- Limpiar macetas.
- Desodorizar tachos de basura y desagües.
- Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos.
Cómo elaborar de manera sencilla la combinación de bicarbonato de sodio con cáscaras de dos bananas
Para la elaboración de esta mezcla se requerirán
- Cáscaras de dos bananas
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
- 1 taza de agua
Paso a paso para la preparación de la mezcla
1- Corte las cáscaras de banana en fragmentos pequeños.
2- A continuación, colóquelas en la licuadora y añada agua.
3- Licúe la mezcla hasta alcanzar una consistencia homogénea.
4- Incorpore el bicarbonato de sodio y mezcle adecuadamente.
5- Finalmente, vierta la preparación en un recipiente.
Uso de la preparación con bicarbonato de sodio y cáscaras de plátano
La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar empleando una esponja o un paño suave.
Se recomienda permitir que esta preparación actúe durante algunos minutos para facilitar la eliminación de la suciedad y posteriormente frotar con suavidad antes de retirar los residuos.