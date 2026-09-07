En esta noticia

Licuar cáscaras de banana y bicarbonato de sodio con agua es una opción recomendable para aquellos que deciden preparar mezclas caseras que integren a sus rutinas de limpieza diarias.

Esta combinación se utiliza en la higiene de diversas superficies, favoreciendo la eliminación de suciedad y la neutralización de olores indeseados, además de proporcionar un nuevo uso a un material que comúnmente se desperdicia.

Te puede interesar

Oficial y confirmado | Walmart se despide de las cajas de autoservicio y anuncia la remodelación de 650 locales en todo el país

Te puede interesar

Confirmado | Estados Unidos autorizará ingresar legalmente sin visa americana a las personas que obtengan el Formulario DSP-150: los requisitos

Licue bicarbonato de sodio con cáscaras de plátano: utilidades y beneficios

Por un lado, las cáscaras de banana proporcionan una textura que facilita la distribución de la preparación en diversas superficies, mientras que el bicarbonato funciona como un abrasivo sutil y puede emplearse para eliminar olores en ambientes.

Esta combinación se utiliza en la higiene de diversas superficies, favoreciendo la eliminación de suciedad y la neutralización de olores indeseados.
Esta combinación se utiliza en la higiene de diversas superficies, favoreciendo la eliminación de suciedad y la neutralización de olores indeseados.Shutterstock

Para qué se emplea esta combinación de bicarbonato y cáscaras de banana

Entre sus usos destacados, se encuentran

  • Limpiar mesadas y superficies lavables.
  • Remover suciedad ligera.
  • Limpiar macetas.
  • Desodorizar tachos de basura y desagües.
  • Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos.

Te puede interesar

Colocar un frasco con romero y agua en el dormitorio: por qué lo aconsejan los especialistas y para qué se utiliza

Cómo elaborar de manera sencilla la combinación de bicarbonato de sodio con cáscaras de dos bananas

Para la elaboración de esta mezcla se requerirán

  • Cáscaras de dos bananas
  • 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
  • 1 taza de agua

Te puede interesar

Oficial | IRS embargará las cuentas bancarias, vehículos y propiedades de las personas que no hayan presentado la Declaración Final de Impuestos después de recibir una herencia

Paso a paso para la preparación de la mezcla

1- Corte las cáscaras de banana en fragmentos pequeños.

2- A continuación, colóquelas en la licuadora y añada agua.

3- Licúe la mezcla hasta alcanzar una consistencia homogénea.

4- Incorpore el bicarbonato de sodio y mezcle adecuadamente.

5- Finalmente, vierta la preparación en un recipiente.

Uso de la preparación con bicarbonato de sodio y cáscaras de plátano

La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar empleando una esponja o un paño suave.

Se recomienda permitir que esta preparación actúe durante algunos minutos para facilitar la eliminación de la suciedad y posteriormente frotar con suavidad antes de retirar los residuos.