Al momento de aromatizar los ambientes, son numerosas las opciones industriales que pueden considerarse, ya que existe una para cada situación y rincón del hogar.

No obstante, cada vez son más quienes prefieren crear sus propias fragancias. En esta tendencia, se destacan tres ingredientes de cocina ideales para este propósito, repletos de beneficios que pueden aprovecharse de manera sencilla: la canela, la naranja y el limón .

Beneficios de hervir cáscaras de naranja y limón con canela: usos y recomendaciones

Cuando se hierven cáscaras de naranja y limón con canela, el aroma que desprende la mezcla puede utilizarse como aromatizador natural , permitiendo perfumar la casa sin necesidad de adquirir productos específicos.

Se trata de un truco que, además de poder implementarse para ambientar los espacios, es sumamente útil después de haber cocinado alimentos que generaron humo o provocaron olores fuertes, ya que los compuestos naturales de los cítricos lo convierten en un excelente neutralizador.

Guía práctica para preparar una mezcla natural de forma sencilla

Este preparado casero es ideal para quienes buscan brindar a su hogar un toque cítrico sin necesidad de utilizar aerosoles químicos. Para prepararlo pueden seguirse los pasos a continuación.

Componentes de la mezcla

1 litro de agua

Cáscaras de mandarina y limón (la cantidad dependerá de la intensidad del aroma deseado)

2 ramas de canela

Preparación de la mezcla de canela y cáscaras cítricas

Colocar todos los ingredientes en una olla. Una vez se encuentre frío, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, añadir unas gotitas de aceite esencial cítrico permitirá potenciar el aroma. Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin colocar la tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el vapor aromatizado alcance todo el hogar.

Aplica la mezcla en alfombras, cortinas o sillones para obtener resultados más duraderos.