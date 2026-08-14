Guardar los cubiertos envueltos en papel aluminio o papel de diario es un truco sencillo que puede ayudar a mantenerlos intactos mientras están almacenados.

Se trata de un método práctico para prevenir que queden expuestos al polvo, la suciedad y otros residuos que se acumulen en los cajones o armarios.

Envolver los cubiertos en papel aluminio o papel de diario: por qué lo recomiendan

El principal objetivo es crear una barrera entre los cubiertos y el ambiente. Al cubrirlos, ya sea de forma individual o en grupo de utensilios es posible reducir su contacto directo con el polvo y con otras partículas que puedan depositarse sobre la superficie.

Esto permite que, al utilizarlos, se encuentren intactos y no sea necesario volver a lavarlos solamente porque estuvieron guardados durante mucho tiempo.

Este método puede utilizarse con cucharas, tenedores, cuchillos e incluso elementos de cocina más grandes.

El truco es ideal para almacenar cubiertos durante largos períodos. Shutterstock

Cómo aplicar correctamente este truco del papel aluminio y el papel de diario

Antes de envolver los cubiertos, es fundamental que estén completamente limpios y secos. En caso de que se guarden con restos de agua o humedad, el envoltorio puede retenerla y favorecer la aparición de manchas.

Una vez secos, pueden agruparse según el tipo de cubierto o envolverlos de manera individual.

Dónde conviene guardar estos cubiertos

Una vez envueltos puede colocarse dentro de un cajón, armario o recipiente destinado a su almacenamiento.

Este truco es especialmente útil para aquellos cubiertos que se destinan a ocasiones especiales o aquellos que permanecen guardados durante largos períodos de tiempo.