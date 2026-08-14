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Guardar los cubiertos envueltos en papel aluminio o papel de diario es un truco sencillo que puede ayudar a mantenerlos intactos mientras están almacenados.

Se trata de un método práctico para prevenir que queden expuestos al polvo, la suciedad y otros residuos que se acumulen en los cajones o armarios.

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Envolver los cubiertos en papel aluminio o papel de diario: por qué lo recomiendan

El principal objetivo es crear una barrera entre los cubiertos y el ambiente. Al cubrirlos, ya sea de forma individual o en grupo de utensilios es posible reducir su contacto directo con el polvo y con otras partículas que puedan depositarse sobre la superficie.

Esto permite que, al utilizarlos, se encuentren intactos y no sea necesario volver a lavarlos solamente porque estuvieron guardados durante mucho tiempo.

Este método puede utilizarse con cucharas, tenedores, cuchillos e incluso elementos de cocina más grandes.

El truco es ideal para almacenar cubiertos durante largos períodos.
El truco es ideal para almacenar cubiertos durante largos períodos.Shutterstock

Cómo aplicar correctamente este truco del papel aluminio y el papel de diario

Antes de envolver los cubiertos, es fundamental que estén completamente limpios y secos. En caso de que se guarden con restos de agua o humedad, el envoltorio puede retenerla y favorecer la aparición de manchas.

Una vez secos, pueden agruparse según el tipo de cubierto o envolverlos de manera individual.

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Dónde conviene guardar estos cubiertos

Una vez envueltos puede colocarse dentro de un cajón, armario o recipiente destinado a su almacenamiento.

Este truco es especialmente útil para aquellos cubiertos que se destinan a ocasiones especiales o aquellos que permanecen guardados durante largos períodos de tiempo.