Envolver las llaves del auto en papel aluminio bloquea la señal de radiofrecuencia que los ladrones interceptan para robar vehículos con sistema keyless. La técnica frena a los amplificadores de señal, cada vez más usados en robos nocturnos.

Especialistas en seguridad automotriz señalan que el método funciona como una jaula de Faraday casera. Neutraliza la señal permanente que emiten las llaves inteligentes y evita que los ladrones la capten a distancia.

¿Para qué sirve envolver las llaves del auto en papel aluminio?

Los autos con apertura pasiva sin llave emiten de forma constante una señal de radiofrecuencia. El vehículo la reconoce cuando la llave está cerca y permite abrir las puertas sin sacarla del bolsillo.

Los ladrones usan un dispositivo relay para captar y extender esa señal a distancia. Así, el auto “cree” que el dueño está cerca y se desbloquea aunque nadie esté presente.

Cómo usar el papel aluminio correctamente

El aluminio bloquea las ondas electromagnéticas y evita que el relay capte la señal. Para que funcione, la envoltura debe quedar ajustada y sin espacios libres. Los pasos recomendados son:

Envolver la llave con dos o tres capas de papel aluminio, bien ajustadas.

Verificar que el auto no se abra al acercar la llave envuelta.

Guardar la llave lejos de puertas y ventanas de la casa.

Los ladrones usan un dispositivo relay para captar y extender esa señal a distancia. Imagen creada con IA

¿Por qué todos recomiendan este método y qué otras opciones existen?

El papel aluminio se recomienda porque es gratuito e inmediato. No requiere comprar nada adicional para reducir el riesgo de robo.

Es una solución rápida para quienes estacionan en la calle o en garajes compartidos. Sin embargo, no siempre resulta cómoda para el uso diario.

Para una protección más duradera existen fundas antirrobo con bloqueo RFID. Tienen un costo aproximado de entre u$s 7 y u$s 15 y ofrecen mayor resistencia que el aluminio casero.