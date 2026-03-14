La tendencia de optar por alternativas naturales ha crecido entre quienes desean evitar el uso de tinturas químicas, promoviendo así un enfoque más saludable en el cuidado capilar. El uso de bicarbonato de sodio para las canas se ha convertido en una práctica popular entre aquellos que buscan alternativas naturales para el cuidado del cabello. Este método, ampliamente difundido en redes sociales, se presenta como un producto económico y fácil de aplicar en casa. Las canas se producen cuando los folículos capilares cesan la producción de melanina, el pigmento responsable del color del cabello. Los factores que pueden acelerar la aparición de las canas incluyen la genética, el paso del tiempo, el estrés y la falta de nutrientes. Aunque no es posible detener este proceso, sí se pueden implementar estrategias para reducir la apariencia de las canas o lograr un tono más uniforme. El procedimiento casero es sumamente sencillo y únicamente requiere ingredientes que se hallan en cualquier cocina. Para llevar a cabo la prueba, se puede elaborar una mezcla con una parte de bicarbonato y tres de agua tibia hasta obtener una pasta suave. Se sugiere realizar este proceso una o dos veces por semana para observar cambios graduales. Este ingrediente natural no solo contribuye a disimular las canas, sino que también puede ofrecer otros beneficios al cabello: Es importante señalar que se debe evitar un uso excesivo, ya que esto podría ocasionar sequedad. En caso de experimentar irritación, lo más recomendable es espaciar las aplicaciones o diluir la mezcla en mayor medida.