El endurecimiento del control fronterizo se consolidó como una de las características más notables de la administración de Donald Trump. Esta política migratoria , orientada a implementar medidas más severas, tuvo como principal objetivo la disminución de la entrada de indocumentados a Estados Unidos.

A pesar de las restricciones impuestas, persiste un documento claveque permite a ciudadanos mexicanos ingresar legalmente al país por motivos comerciales, familiares o turísticos, eludiendo así los procedimientos migratorios convencionales.

Sin visa, pasaporte ni Green Card: el documento que facilita el ingreso legal a Estados Unidos

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como la "visa láser", es un documento de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos. Este permiso permite a ciudadanos mexicanos ingresar a determinadas zonas fronterizas del país durante un máximo de 30 días sin necesidad de una visa tradicional.

Se trata de una tarjeta plástica con chip y elementos de seguridad láser, lo que justifica su denominación popular. Esta credencial autoriza la entrada legal a Estados Unidos exclusivamente para fines de turismo, compras o negocios de corta duración. No se permite residir, estudiar ni trabajar en el país.

¿Quiénes tienen la posibilidad de ingresar a Estados Unidos legalmente sin necesidad de visa, pasaporte o Green Card?

La visa láser se otorga exclusivamente a ciudadanos mexicanos con pasaporte vigente y sin antecedentes penales y tiene una duración de 10 años. Para su obtención, deben:

consulado estadounidense en México , de manera similar a una Solicitarla en el, de manera similar a una visa

Asistir a una entrevista, realizar la toma de huellas biométricas y demostrar lazos con México (trabajo, estudios, propiedad, etc.)

¿En qué contextos se puede utilizar este documento poco conocido?

El ingreso legal a Estados Unidos mediante la visa láser se permite exclusivamente por vías terrestres y peatonales desde México. Su uso está estrictamente limitado a las zonas fronterizas autorizadas y cualquier desviación de estas áreas puede acarrear consecuencias migratorias. Las zonas específicas donde se permite su utilización son las siguientes: