Una nueva generación de tráilers compactos está transformando el campamento tradicional en Estados Unidos. El modelo más reciente integra un baño completo desplegable en el exterior del remolque sin reducir el espacio interior, eliminando la razón principal por la que los campistas descartaban los tráilers pequeños.

La innovación llega desde Elkhart, Indiana —capital mundial de los vehículos recreativos— y responde a una demanda concreta: acampar de forma autónoma y off-grid sin renunciar a las comodidades básicas. La unidad fue presentada en el Overland Expo West en Arizona ante una industria que busca nuevas respuestas para el campista moderno.

¿Cómo funciona el baño que reemplaza al campamento tradicional?

El innovador sistema se aloja en un cajón de carga en la parte delantera del tráiler. Al desplegarse, la tapa se abre lateralmente como pared exterior y los marcos integrados sostienen el techo de forma automática. El baño resultante alcanza casi 2,1 metros de altura y se arma en minutos.

El interior del ROG 12RK-FB, fabricado por Encore RV, incluye piso con desagüe, ducha caliente y fría, inodoro de cassette Thetford y calefacción por conducto conectada al sistema principal de 18.000 BTU a propano . Ventanas con malla permiten regular ventilación y privacidad.

Lo que incluye el sistema de baño:

Piso de ducha con desagüe integrado

Inodoro de cassette Thetford

Ducha con agua caliente y fría

Calefacción por conducto desde el sistema principal

Ventanas con malla regulable

Tapete antideslizante de espuma EVA

El innovador sistema se aloja en un cajón de carga en la parte delantera del tráiler. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Cuánto cuesta y qué incluye el tráiler completo?

El ROG 12RK-FB tiene un precio de u$s 34.449 en versión Adventure, unos u$s 6.550 más que el modelo base sin baño. La diferencia refleja la extensión del chasis y la reubicación del tanque de propano y la llanta de repuesto. El tráiler pesa 1.270 kg y mide cerca de 15 pies de largo.

El equipamiento incluye cama queen convertible en sofá, cocina con hornallas, mesada con pileta, heladera de 93 litros, tanque de agua de 163 litros y calefón a demanda . El baño frontal no puede instalarse en modelos anteriores del ROG 12RK por las modificaciones estructurales que requiere.

Especificaciones clave del ROG 12RK-FB: