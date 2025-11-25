Aunque la visa americana y el pasaporte pueden ser solicitados por las autoridades, dependiendo del tipo de viaje, existe un documento alternativo que habilita la entrada legal.

Es fundamental contar con todos los documentos requeridos al momento de ingresar a Estados Unidos, de acuerdo con las particularidades de cada situación, para asegurar que no se presenten inconvenientes migratorios derivados de la falta de papeles o permisos adecuados.

En este sentido, aunque la visa americana y el pasaporte pueden ser solicitados por las autoridades en los aeropuertos, dependiendo del tipo de viaje, existe un documento alternativo que habilita la entrada legal de aquellos que abandonan el país por un período inferior a un año: la green card.

Estados Unidos permitirá la entrada legal a quienes presenten este documento

Las autoridades afirman: “Si es titular de una tarjeta verde y no permanece fuera de los Estados Unidos durante 1 año o más, debe tener su tarjeta verde (I-551) o su visa de residente que regresa para volver a ingresar a los Estados Unidos”.

De acuerdo con lo detallado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los residentes legales permanentes pueden salir de Estados Unidos en múltiples ocasiones y regresar sin inconvenientes, siempre que no tengan la intención de viajar por más de un año.

En tales circunstancias, aunque no será necesario presentar el pasaporte, las autoridades recomiendan llevarlo como medida preventiva.

Este documento permite el ingreso legal si se cumplen con los requisitos necesarios. Fuente: narrativas-spin-us

Acciones a seguir para quienes no cumplan con la regla de viajar menos de un año

“Un permiso de reingreso permite a un residente permanente legal o residente permanente condicional solicitar la admisión a los Estados Unidos al regresar del extranjero durante la validez del permiso sin la necesidad de obtener una visa de residente que regresa de una Embajada o Consulado de los Estados Unidos”, se explica.

Los portadores de green card que busquen viajar más de un año fuera del país deben tramitar previamente con USCIS un permiso de reingreso.

Estos permisos son válidos durante dos años desde el momento en el que se emiten, por lo que es esencial regresar al país antes de que esta fecha se cumpla oficialmente.