La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) ratificó que ya no será necesario ser ciudadano por nacimiento para conseguir un trabajo en específico dentro del sector público. El fallo dejó sin validez una restricción que durante años limitó el acceso a un cargo estatal en particular, relevante para estadounidenses con naturalización mexicana. La decisión elimina la regla que exigía ser mexicano por nacimiento para encabezar la Auditoría Superior de Durango. Ahora se determinó que la Constitución mexicana no puede imponer requisitos de nacionalidad si no se encuentran específicamente detallados en el marco federal. La SCJN ratificó que el Congreso de estado de Durango estuvo en falta al exigir que la persona el titular de la Auditoría Superior fuera mexicano por nacimiento. El tribunal aseguró que esa condición generaba una distinción injustificada que limitaba el acceso a un empleo público. Con la nueva regulación, los mexicanos naturalizados que vivan en Estados Unidos, por ejemplo, podrán acceder al cargo. Con esta decisión, se ordenó además que el Congreso del estado de Durango que la legislación sea revisada para alinearse con la normativa.