La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

En los últimos días, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que todos los inmigrantes provenientes de un país africano perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS) y deberán abandonar el país antes de este fin de semana.

Atención: todos estos inmigrantes serán deportados antes del fin de semana

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó mediante un comunicado oficial que se venció la designación al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Etiopía. De esta manera, según los plazos oficiales, todos los etíopes perdieron su estatus legal y deberán abandonar el país a partir del 12 de diciembre de 2025.

Cuando el TPS expira, el estatus legal asociado desaparece, a menos que el extranjero cuente con otra vía migratoria independiente.

Todos los inmigrantes provenientes de Etiopía perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS) y serán deportados de inmediato. Fuente: Archivo.

¿Qué pasa con los extranjeros que pierden su designación al TPS en Estados Unidos?

Cuando el Gobierno de Estados Unidos termina la designación del TPS para un país, o cuando un beneficiario individual pierde su protección, el extranjero deja de estar legalmente autorizado a residir, trabajar y permanecer en el país bajo esa categoría, lo que significa que: