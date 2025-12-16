La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

En el día de ayer, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación definitiva de los programas del parole de reunificación familiar para todos los extranjeros provenientes de siete países.

Atención: todos estos inmigrantes perdieron su estatus legal y serán deportados en enero

De acuerdo al aviso publicado en el Registro Federal por el gobierno de Estados Unidos, los inmigrantes provenientes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras dejarán de estar protegidos bajo los programas del parole de reunificación familiar a partir del 16 de enero de 2026.

De esta manera, los más de 59.000 extranjeros provenientes de estos siete países dejarán de ser legales en el país a partir del mes que viene y quienes no logren regularizar su estatus antes de esa fecha deberán abandonar Estados Unidos o quedarán expuestos a procesos de deportación.

Estados Unidos revocó el parole de reunificación familiar para los inmigrantes provenientes de siete países latinos. Fuente: Archivo.

¿Qué implica el fin del parole de reunificación familiar?

El parole de reunificación familiar fue creado para permitir el ingreso temporal de familiares directos de ciudadanos o residentes permanentes, evitando cruces irregulares y reduciendo la presión migratoria en la frontera. Sin embargo, al tratarse de un beneficio temporal, su continuidad dependía de decisiones administrativas.

A partir del 16 de enero, los latinos de los siete países seleccionados que se encuentren en Estados Unidos únicamente bajo este parole perderán el derecho legal a permanecer y trabajar, salvo que hayan iniciado otro trámite migratorio válido.