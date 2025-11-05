El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó a través de su sitio web oficial que uno de los requisitos esenciales para obtener la ciudadanía estadounidense, documento sumamente anhelado por quienes eligen este país para vivir.

Para naturalizarse y adquirir los derechos que una persona nacida en Estados Unidos, las autoridades solicitan que se rinda un examen de educación cívica, que desde octubre se modernizó para todos los aplicantes, con nuevas preguntas y requisitos.

Medida nacional: la nueva condición que hay que cumplir para adquirir la ciudadanía estadounidense

Tras la última modificación, el Examen de Educación Cívica 2025 ahora consiste en una evaluación de 20 preguntas seleccionadas una lista de 128. Para poder aprobar es necesario responder correctamente 12 de ellas al oficial consular.

En caso de contestar 9 preguntas de manera incorrecta, el oficial dejará de evaluar automáticamente.

La medida entró en vigencia de manera oficial el pasado 20 de octubre y es obligatoria para los solicitantes que presentaron desde esa fecha

Ciudadanía estadounidense: cambios clave para todos los solicitantes

Previo a esta modificación, el examen de educación cívica, publicado originalmente en 2008, contaba con 100 preguntas publicadas.

El examen en sí constaba de 10 preguntas de las que el solicitante debía contestar correctamente tan sólo 6.

Quienes deseen consultar el nuevo cuestionario de estudio podrán hacerlo clicando aquí.