En medio de los recientes conflictos entre civiles y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), creció una interrogante: ¿Filmar o fotografiar a estos agentes puede tener consecuencias legales? La respuesta, lejos de ser simple, depende del contexto en el que se produzca la situación. En las últimas semanas, varios periodistas reportaron que numerosas personas fueron detenidas por el solo hecho de apuntar con la cámara de su celular hacia los agentes. En este escenario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrenta una fuerte tensión y un intenso debate con periodistas, activistas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles. En medio de la creciente tensión por las recientes políticas migratorias de Estados Unidos, varias personas denunciaron haber sido amenazadas o detenidas por seguir o grabar las acciones de los agentes durante el ejercicio de sus funciones. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado oficial en el que clasificó el uso de cámaras para filmar, fotografiar o transmitir en vivo como “tácticas asociadas a disturbios ilegales y potenciales amenazas”. En la práctica, solo pueden arrestarte si estás interfiriendo con su labor policial. El Departamento de Seguridad Nacional enfrenta problemas legales después de haber comunicado su postura respecto a la situación que enfrentan varias personas en las calles de Estados Unidos. Muchos periodistas se agruparon para iniciar una demanda porque consideran que la DHS estableció una política ilegal, que puede llegar a suprimir los derechos que garantiza la primera enmienda. Además, un juez federal falló a su favor en la primera instancia, el magistrado Hernán A. Vera afirmó que la postura que asumió la DHS viola la ley de procedimiento administrativo. En fallos dictados en años anteriores, cortes federales reconocieron que existe un derecho amparado por la Primera Enmienda que incluye grabar la actividad policial en espacios públicos. En esa misma línea, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) recuerda que todas las personas dentro del territorio estadounidense tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio. Se trata de garantías constitucionales, como el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse frente a este tipo de agentes.