A partir de este viernes, el estado de Florida tendrá un cambio estructural en la obtención de licencias de conducir que afecta directamente a la comunidad inmigrante. El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) confirmó que, desde hoy, todos los exámenes de conocimientos y habilidades para la licencia Clase E se administrarán exclusivamente en inglés. Esta medida, calificada por el gobernador Ron DeSantis como una “buena reforma”, busca que los conductores demuestren su capacidad para comprender las señales de tránsito en las carreteras estadounidenses. No obstante, la transición ya ha comenzado a generar escenas de angustia en las oficinas de recaudación de impuestos de condados como Miami-Dade. Un factor crítico que está sorprendiendo a quienes manejan es la aplicación del Estatuto de Florida, el cual permite que cualquier persona que haya aprobado su examen de conducción a través de un tercero autorizado sea seleccionada aleatoriamente para repetir la prueba sin previo aviso. Este fue el caso de Daniela, una residente que, tras aprobar su examen con una entidad externa, acudió a recoger su tarjeta física y fue informada de que debía rendir el test nuevamente en la oficina oficial. Al no haber citas disponibles para el mismo jueves, Daniela se enfrenta ahora a la obligación de realizar el examen en un idioma que aún no domina. “Es frustrante porque tendré que tomarlo cuando aprenda inglés. Intentamos hacer todo de la manera correcta y cada vez se complica más”, declaró a NBC6, medio que recojió la historia. El argumento principal de las autoridades estatales es que esta política hará las carreteras más seguras. Sin embargo, diversos análisis ponen en duda esta premisa. Según verificaciones de PolitiFact, no existen estudios académicos ni informes gubernamentales que demuestren que los conductores que rinden exámenes en idiomas extranjeros representen una mayor amenaza al volante. Expertos señalan que: Para quienes necesiten obtener o renovar su permiso, se recomienda verificar la disponibilidad de citas y prepararse para la terminología técnica en inglés, ya que no habrá excepciones basadas en el idioma de origen del solicitante a partir de esta fecha.