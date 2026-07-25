El Formulario PPTC-153 es la solicitud general de pasaporte para adultos en Canadá. Fuente: Chat GPT

Ingresar a Estados Unidos sin una visa americana es posible para los canadienses que presenten un pasaporte en los controles, siempre y cuando viajen por turismo o negocios no remunerados.

¿Qué es el Formulario PPTC-153 y qué relación tiene con el pasaporte canadiense?

El Formulario PPTC 153 es el documento oficial utilizado por el Gobierno de Canadá destinado a quienes quieran solicitar un pasaporte canadiense general para adultos.

Puede ser utilizado por ciudadanos canadienses mayores que cumplan con los requisitos establecidos por Passport Canada y presenten la documentación correspondiente.

Una vez emitido el pasaporte, el titular puede utilizarlo para viajar internacionalmente e ingresar a Estados Unidos por turismo sin visa americana.

El PPTC-153 es el formulario que deben utilizar los canadienses para tramitar su pasaporte. ChatGPT

¿Quiénes podrán viajar a Estados Unidos sin visa americana?

Los ciudadanos canadienses no suelen necesitar tramitar una visa de turista o de negocios, pero sí deben presentar la documentación de viaje exigida según el medio de transporte elegido y cumplir con los requisitos de admisión migratoria.

Viajes por vía aérea y viajes por tierra o por mar

Quienes viajen en avión desde Canadá deberán presentar un pasaporte canadiense válido, y en algunos programas específicos también puede usarse una tarjeta NEXUS.

Para los cruces terrestres o marítimos, los ciudadanos pueden usar distintos documentos:

Pasaporte canadiense vigente.

Tarjeta NEXUS.

Tarjeta FAST.

La condición que todos los canadienses deben cumplir

Aunque los ciudadanos canadienses normalmente están exentos de visa, el ingreso nunca es automático. Todos los viajeros deben:

Presentar un documento de viaje válido y aceptado para el medio de transporte utilizado.

Demostrar que cumplen con las condiciones de admisión establecidas por las autoridades migratorias.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para ser admitido en el país, incluso cuando no se exige una visa.