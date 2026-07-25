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Ingresar a Estados Unidos sin una visa americana es posible para los canadienses que presenten un pasaporte en los controles, siempre y cuando viajen por turismo o negocios no remunerados.
¿Qué es el Formulario PPTC-153 y qué relación tiene con el pasaporte canadiense?
El Formulario PPTC 153 es el documento oficial utilizado por el Gobierno de Canadá destinado a quienes quieran solicitar un pasaporte canadiense general para adultos.
Puede ser utilizado por ciudadanos canadienses mayores que cumplan con los requisitos establecidos por Passport Canada y presenten la documentación correspondiente.
Una vez emitido el pasaporte, el titular puede utilizarlo para viajar internacionalmente e ingresar a Estados Unidos por turismo sin visa americana.
¿Quiénes podrán viajar a Estados Unidos sin visa americana?
Los ciudadanos canadienses no suelen necesitar tramitar una visa de turista o de negocios, pero sí deben presentar la documentación de viaje exigida según el medio de transporte elegido y cumplir con los requisitos de admisión migratoria.
Viajes por vía aérea y viajes por tierra o por mar
Quienes viajen en avión desde Canadá deberán presentar un pasaporte canadiense válido, y en algunos programas específicos también puede usarse una tarjeta NEXUS.
Para los cruces terrestres o marítimos, los ciudadanos pueden usar distintos documentos:
- Pasaporte canadiense vigente.
- Tarjeta NEXUS.
- Tarjeta FAST.
La condición que todos los canadienses deben cumplir
Aunque los ciudadanos canadienses normalmente están exentos de visa, el ingreso nunca es automático. Todos los viajeros deben:
- Presentar un documento de viaje válido y aceptado para el medio de transporte utilizado.
- Demostrar que cumplen con las condiciones de admisión establecidas por las autoridades migratorias.