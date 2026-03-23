El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que: no se permite ingresar ni salir del país con el pasaporte vencido, incluso si la fecha de expiración es reciente o el trámite de renovación ya fue iniciado. Según información oficial del organismo, la vigencia del documento es un requisito excluyente para cruzar fronteras, en un contexto de controles más estrictos en aeropuertos y puntos migratorios. Las autoridades estadounidenses son claras: el pasaporte es indispensable para cualquier traslado internacional. Sin un documento válido: Además, cuando una persona inicia el proceso de renovación, el pasaporte anterior queda automáticamente invalidado, por lo que tampoco puede utilizarse para viajar. Esto implica que quienes no hayan actualizado su documentación quedan fuera del sistema de viajes internacionales hasta obtener un nuevo pasaporte vigente. El Gobierno de Estados Unidos permite renovar el pasaporte en línea en ciertos casos, siempre que se cumplan condiciones específicas: Además, se deben cumplir estos requisitos clave: El costo del trámite es de 130 dólares para la libreta estándar, con cargos adicionales si se solicitan servicios urgentes. Las autoridades advierten sobre fallas comunes que pueden retrasar o cancelar la renovación del pasaporte: También alertan sobre posibles fraudes en sitios que prometen acelerar el proceso, los cuales no están autorizados. El incumplimiento de estos requisitos puede tener un impacto directo: no poder viajar, perder vuelos o incluso quedar varado fuera del país. Por eso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recomienda iniciar la renovación con suficiente anticipación y verificar siempre que el trámite se realice a través de canales oficiales. En un escenario de mayor control migratorio, tener el pasaporte vigente ya no es solo un requisito básico, sino una condición obligatoria sin excepciones.