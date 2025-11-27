El Gobierno de Estados Unidos anunció un ajuste clave en la forma de gestionar la asignación de visas ante un aumento previsto en las solicitudes. La medida apunta a agilizar procesos migratorios en un período de alta demanda.

Según las autoridades, se implementará un sistema especial que permitirá adelantar los trámites para obtener la documentación migratoria, aunque solo para quienes cumplan un requisito determinado como prioritario .

¿Cuál es el requisito para adelantar los trámites de la visa americana?

Estados Unidos confirmó que podrán acceder al adelanto quienes tengan entradas oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ellos serán incorporados al Sistema de Programación Prioritaria de Citas FIFA (PASS), que comenzará a operar en 2026 para reubicar turnos que hoy caen después del inicio del torneo.

Claves del sistema PASS

Solo aplica para personas con boleto oficial del mundial.

Permitirá adelantar citas cuando la fecha disponible supere el inicio del evento.

Quienes ya tengan una cita antes del torneo deben mantenerla.

Las instrucciones finales serán enviadas directamente a los titulares.

Estados Unidos confirmó que podrán acceder al adelanto quienes tengan entradas oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fuente: archivo.

¿Qué documentos necesitarán los viajeros durante el mundial?

Las autoridades recordaron que todos los visitantes deben viajar con un pasaporte válido por seis meses después de la estadía prevista. Los ciudadanos de Canadá y Bermudas pueden ingresar sin requisitos adicionales .

Los viajeros de los 42 países del Programa de Exención de Visa deben tramitar la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), y quienes no pertenezcan a ese grupo necesitan una visa de visitante B1/B2 válida. El Gobierno recomendó iniciar los trámites cuanto antes ante el aumento esperado de solicitudes.