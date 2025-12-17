La visa americana y el pasaporte son documentos fundamentales para la mayoría de los viajeros extranjeros que desean ingresar a Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una excepción para presentarlos, las autoridades los solicitarán en los controles correspondientes para poder habilitar el viaje.

En ese sentido, existe una nación que cuenta con requisitos mucho más flexibles para cuando el traslado se realice por tierra o por mar, permitiendo que sus nacionales visiten EE.UU. sin necesidad de presentar ninguno de estos documentos, sino tan sólo permisos alternativos.

Sin visa americana ni pasaporte: quiénes pueden ingresar sin tramitar este documento

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detalla que, particularmente, los ciudadanos canadienses cuentan con diversas alternativas para presentar a las autoridades en los controles cuando tengan que ingresar a Estados Unidos.

Aunque un pasaporte canadiense válido es siempre una opción para viajar, otra opción es presentar la credencial de la Red Electrónica Segura para Inspección Rápida de Viajeros (SENTRI), un programa que permite la autorización de viajeros preaprobados y de bajo riesgo utilizando carriles específicos de los cruces fronterizos.

Los ciudadanos canadienses cuentan con permisos alternativos para ingresar a Estados Unidos. Fuente: Shutterstock.

Otros documentos válidos para ingresar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

Además de la tarjeta SENTRI, se pueden presentar identificaciones como

Permiso de conducir mejorado

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS

Tarjeta Fast/Express

Siempre que se viaje por tierra o mar, podrán presentarse estas credenciales sin visa y se permitirán visitas de hasta 6 meses. En caso de viajar de manera aérea, se solicitará un pasaporte válido o una tarjeta NEXUS.