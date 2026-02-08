En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este domingo, 8 de febrero de 2026. Lee tu predicción del día y averigua cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo. Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). ¡Bendecido domingo! La Luna en Escorpio nos invita a explorar lo oculto, mientras la cuadratura con Marte en Acuario intensifica la presión social. Es importante mantener la calma y evitar reacciones impulsivas para prevenir conflictos. El estado emocional puede estar agitado, así que es recomendable que te prepares para enfrentar situaciones complicadas. Mantén tu vida privada para aquellos en quienes realmente confías. Seleccionar con atención a quién le compartes tus secretos te ayudará a evitar problemas innecesarios y a protegerte de manera más efectiva. Las influencias externas pueden afectar tus emociones si no tomas precauciones a tiempo. No descargues tus tensiones en tu pareja. Si eres soltero, evita comportamientos impulsivos o arrogantes; una conexión más profunda permitirá que tengas encuentros más auténticos. Este es un momento ideal para prestar atención a tu bienestar. Ten presente que tu cuerpo es un espacio sagrado. Realiza esos hábitos diarios que te ayudan a crear un vínculo profundo y curativo con tu ser. Procura no caer en excesos. En el ámbito del amor, las manipulaciones, tácticas y engaños no te serán de ayuda. La verdadera fuente de la felicidad reside en tu corazón. Ten presente que en el amor no se trata de triunfar o fracasar, sino de experimentar y evolucionar. Tienes la responsabilidad de cuidar a las personas de tu entorno cercano, evitando que factores externos generen conflictos. Es importante manejar los problemas familiares en privado, lejos de miradas curiosas o de quienes opinan sin considerar las repercusiones. Defiende lo que es tuyo. Hoy es un buen momento para invertir más tiempo en tus relaciones con amigos. Fomentar una mayor conexión con tus compañeros te ayudará a aliviar el estrés que estás experimentando. Hay una charla que necesitas tener y que no puede esperar más: tómate un descanso del trabajo y permite que esa conversación ocurra. Maneja tu dinero con precaución y de manera controlada. Realiza solo los gastos esenciales y evita llevar efectivo en exceso para no sucumbir a las tentaciones. Este no es el momento adecuado para poner en riesgo tus bienes en juegos de azar ni para darte lujos superfluos. Algunos familiares con personalidades fuertes pueden volverse desafiantes o desordenados, tratando de influir en tus decisiones. Ten presente que tú eres quien mejor conoce lo que te beneficia. Al tomar decisiones, presta atención a tu intuición y no dejes que el miedo o la presión de otros te afecten. Rodeate de individuos que te inspiren y te motiven de manera sincera. Si notas intenciones ocultas o comportamientos oportunistas, aléjate sin pensarlo. La rivalidad camuflada de amistad puede complicar las conexiones; enfócate en cultivar relaciones basadas en la lealtad y el respeto verdadero. Te conectarás con una energía curativa que te hará más receptivo a las emociones de los demás. Es posible que sientas el sufrimiento ajeno con mayor profundidad, por lo que será fundamental protegerte de mensajes bruscos o de personas que se comunican sin consideración. La introspección te ayudará a manejar tus emociones. En el entorno laboral, es recomendable proceder con precaución y evitar comportamientos que no sean apropiados. Un alto grado de individualismo podría perjudicar tu reputación, por lo que es mejor protegerte. Asegúrate de cumplir con los compromisos adquiridos, incluso si eso significa posponer temporalmente algunas de tus iniciativas personales. Para alcanzar una felicidad más auténtica, es fundamental dejar atrás rencores pasados que todavía te afectan. Al liberar viejas creencias, podrás identificar las oportunidades que te ofrece el presente. La fe te brindará apoyo y esa incomodidad interna que sientes en este momento puede transformarse en una motivación para redescubrirte. Aries: en el amor necesitas sentirte visto, pero conviene dosificar reclamos para no opacar a otros. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida te recuerda que el verdadero brillo nace cuando compartes luz, escuchas devoluciones sinceras y dejas espacio para el deseo ajeno también. Tauro: nuevas oportunidades profesionales pueden impulsarte a cambiar de lugar o de horizonte. Aunque el movimiento te genere tensión, con la vibración positiva de Candelaria una vela encendida señala caminos irrepetibles. La luz acompaña decisiones que potencian tu futuro, aunque hoy te desafíen. Géminis: se presentan dilemas que exigen inteligencia y claridad mental. Una verdad irrumpe como chispa e ilumina tu pensamiento. Con la energía favorable de Candelaria, una vela encendida enseña que la vida guía cuando escuchas. La sabiduría llega al confiar en señales que orientan. Cáncer: tienes la chance de mirar tus recursos con una lucidez habitual y distinguir lo esencial de lo accesorio. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida ilumina apegos que ya cumplieron su función y posibilidades de avanzar económicamente. Soltar abre espacio a una riqueza verdadera. Piscis: el exceso mental y las preocupaciones pueden impactar en tu bienestar físico. Con la intervención bendita de Candelaria, una vela encendida recuerda la importancia del cuidado diario. Mover el cuerpo, respirar y volver al presente enciende una luz que hace circular la energía y la ordena. Acuario: presta atención al corazón del ser que tienes enfrente. Pueden surgir reclamos en la pareja que conviene escuchar con apertura. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida favorece el feedback sincero. Si estás soltero, la luz atrae propuestas y encuentros para vínculos presentes. Leo: tu presencia será solicitada en vínculos y la demanda puede generar tensión. Con la vibración elevada de Candelaria, una vela encendida recuerda que tus virtudes convocan porque inspiran. Administrar tu energía y dar lugar al intercambio permite que tu luz se retroalimente sin agotarte. Virgo: conviene hoy correrte del exceso mental y escuchar la voz del espíritu. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida abre confianza en tu ser. Una ayuda liberadora llega a mostrar que los milagros existen; recíbela y deja que el corazón se funda con fe. Libra: tu vida social se expande y tus dones brillan sin esfuerzo. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida revela quién celebra tu luz y quién compite desde la sombra. La atención atrae también envidia; úsala como faro para ordenar amistades vínculos con claridad serena. Escorpio: estás muy activo entre trabajo y familia y la exigencia puede saturarte. Con el favor de Candelaria, una vela encendida ayuda a bajar intensidad, previniendo estrés y colapsos. Priorizar tiempos propios y la unidad evita fricciones y permite alcanzar tus objetivos con calma. Sagitario: sientes un fuerte impulso a ampliar horizontes y proyectarte más lejos. Con la fuerza de Candelaria, una vela encendida señala oportunidades ligadas a estudios o trabajo en otros lugares. Escuchar al corazón será la luz que oriente decisiones y te acerque a metas con sentido. Capricornio: los asuntos económicos cobran protagonismo y surgen propuestas que implican riesgo. Con la ayuda de Candelaria, una vela encendida invita a seguir tus pálpitos. Avanzar así permite que la vida saque a la luz tu potencial oculto y transforme decisiones en ganancias.