Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este domingo, 28 de diciembre de 2025 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros.

En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Feliz domingo! Hoy celebramos el Día de los Santos Inocentes, un día que ha evolucionado de un hecho doloroso a uno de humor y bromas. La Luna en Aries se alinea con Mercurio en Sagitario, uniendo instinto y claridad mental.

Conoce tu horóscopo del día.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este domingo

Horóscopo para Aries

La Luna en tu signo te motiva a avanzar con firmeza y a explorar experiencias que te inspiran. Relacionarte con personas de diferentes culturas te brindará oportunidades que ampliarán tu perspectiva. Cada interacción despierta tu curiosidad y añade nuevas facetas a tu camino personal.

Horóscopo para Tauro

Hoy tu capacidad de percepción se agudiza, permitiéndote notar señales que antes no veías. Aparece una claridad que revela lo que ocurre tras las sombras. Tu energía espiritual se intensifica y descubres herramientas para enfrentar obstáculos, liberar cargas y promover tu propia sanación.

Horóscopo para Géminis

Hoy es un buen momento para expandir tus relaciones y darle un nuevo aire a tu vida social. Te cruzarás con individuos creativos que estimularán tu curiosidad y revitalizarán tu espíritu. En cada charla, notarás cómo tu motivación crece y se presenta la posibilidad de transformarte en un líder dentro de tu comunidad.

Horóscopo para Cáncer

Tu trayectoria profesional se acelera y tus éxitos generan admiración. Las relaciones laborales se convierten en un impulso que respalda tu progreso. Gracias a tu habilidad para gestionar y llevar a cabo diversas tareas simultáneamente, logras objetivos que inspiran y establecen un nuevo estándar.

Horóscopo de Leo

Hoy sientes intuiciones que se comunican contigo y te indican rutas alentadoras. Las vivencias del día enriquecen tu perspectiva y te permiten guiar a quienes buscan claridad. Si tienes hijos, su vitalidad eleva tu espíritu y crea instantes particularmente inspiradores.

Horóscopo de Virgo

Sabes que para avanzar en la vida y superar las crisis se necesita esfuerzo, pero hoy no estarás solo. Un familiar podría ofrecerte su apoyo, ya sea en temas laborales o proporcionándote información importante. Si estás manejando herencias o propiedades, las perspectivas son positivas y hay oportunidades para tener éxito.

Horóscopo de Libra

Hoy te darás cuenta de que la naturalidad y un poco de travesura son lo que alimenta la pasión. Si tienes pareja, utiliza palabras sugerentes que despierten el interés. Si estás soltero, podrías encontrar a alguien interesante en redes sociales o aplicaciones. No dejes pasar esa oportunidad cuando surja.

Horóscopo de Escorpio

El enfoque principal de hoy será tu salud física. Si deseas aumentar tu energía, considera unirte a un gimnasio o trabajar con un entrenador personal. Además, si tienes un poco de dinero extra, una bicicleta estática podría ser una buena inversión. Actívate y aprovecha los beneficios que esto traerá a tu bienestar.

Horóscopo para Capricornio

Hoy sientes el deseo de quedarte en casa y reflexionar sobre tus recuerdos. Al mirar hacia el pasado, te das cuenta de que tu familia ha sido un apoyo fundamental en cada tropiezo y en cada vuelta al camino. Este repaso te hace recordar que siempre hay alguien dispuesto a motivarte y estar a tu lado.

Horóscopo para Sagitario

En el amor, tu fortuna surge al atreverte a ser genuino. Al mostrar tu lado más alegre, la vida se transforma en una fiesta. Te das cuenta de que el secreto está en arriesgar: abrirte, expresar tus pensamientos y dejar que la pasión tome el control.

Horóscopo para Acuario

Estás en un buen estado de ánimo, ya que se acercan personas que traen energía positiva a tu domingo. Se refuerza una conexión fraternal con alguien que te transmite felicidad. Entre bromas y ocurrencias, te reirás como no lo hacías desde hace tiempo. Te aguarda un día ligero y lleno de compañerismo.

Horóscopo para Piscis

Finalmente, se materializan los resultados del esfuerzo que realizaste. Con ese ingreso adicional, tienes la oportunidad de darte un capricho personal o invertir en algo que fortalezca tu autonomía. Tal vez estés considerando una adquisición significativa… incluso un automóvil que te ofrezca mayor libertad en tu vida cotidiana.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : para ti esta Navidad trae un regalo que se afirma en tu mundo profesional: reconocimiento que puede sostenerse en el tiempo. La vida te invita a ocupar tu lugar con serenidad, respetar procesos y rodearte de personas solventes que acompañen una proyección duradera en estos días.

Tauro : lo que esta Navidad te entrega es un regalo que abre tu horizonte interior: alegría estable que se integra a tu camino. Llega alguien o una experiencia que acompaña con gestos concretos. Lo que entra ahora puede convertirse en una compañía sincera que evoluciona junto a ti.

Géminis : esta Navidad llega con un regalo intenso: apoyo real, un gesto valioso o una conexión que te potencia y abre nuevas sensaciones. Tu intimidad se vuelve más rica y alguien con experiencia puede despertar atracción y enseñarte modos distintos de disfrutar. Lo que surge ahora deja huella.

Cáncer : esta Navidad entrega un regalo para tu mundo vincular: la posibilidad de consolidar un lazo que avanza con intención serena. Si estás solo, alguien que valoras mostrará señales concretas. Lo que nace ahora puede convertirse en una presencia constante que acompaña tus pasos con lealtad.

Piscis : en tu caso, esta Navidad llega con un regalo que amplía tu mundo social: amistades que aportan elegancia, oportunidades y códigos nuevos. Aunque al principio te sientas impresionado, descubrirás afinidades y un sentido de pertenencia que puede perdurar más allá de estas fiestas.

Acuario : esta Navidad te acerca un regalo sutil: apreciar a esas almas que siguen unidas a la tuya, estén o no. No es nostalgia, sino reconocimiento de una esencia que perdura. Al integrar experiencias pasadas, tu modo de amar se vuelve más maduro y sabio.

Leo : en esta Navidad llega un regalo que ilumina tu rutina laboral: un clima colaborativo que te permite disfrutar lo que haces y crecer en tu oficio. También podría surgir una atracción en el ámbito cotidiano y un renovado deseo de cuidar tu cuerpo con movimientos que armonicen tu energía.

Virgo : para ti, esta Navidad trae un regalo que realza tu magnetismo: novedades afectivas que consolidad tu confianza. Tu presencia impacta más de lo habitual y te anima a mostrarte. Elige prendas que destaquen tus atributos y camina con esa seguridad que ahora te acompaña.

Libra : lo que esta Navidad te ofrece es un regalo que arraiga: ganas de estabilizarte en tu hogar, de bajar el ritmo y priorizar lo íntimo. Surgen acuerdos importantes con tu familia y un deseo genuino de consolidar las bases que sostienen tu vida cotidiana hoy.

Escorpio : esta Navidad llega con un regalo de aprendizaje romántico compartido: una invitación especial, una propuesta que marca un antes y un después o palabras que dejan huella. Si quieres decir algo, ve al grano. Y si estás en pareja, busca gestos firmes que renueven la complicidad que los sostiene.

Sagitario : en esta Navidad recibes un regalo que consolida proyectos: posibilidad de asociarte, invertir en algo perdurable y darte gustos que promueven tu bienestar. Desde adquisición de objetos a cuidados personales, todo gesto que elijas ahora puede aportar una sensación estable de prosperidad.